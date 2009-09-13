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Kültür-Sanat

Yunan Gazetesi Mustafa filminin DVDsini dağıttı

Atina'da yayımlanan Elefterotipiya gazetesi, pazar sayısında Can Dündar'ın "Mustafa" adlı filminin DVD'sini okuyucularına dağıttı.

13 Eylül 2009 03:00

Atina'da yayımlanan Elefterotipiya gazetesi, pazar sayısında Can Dündar'ın "Mustafa" adlı filminin DVD'sini okuyucularına dağıttı.

Yunanistan'ın çok satan gazetelerinden Elefterotipiya, dağıtımını birinci sayfasından duyurduğu DVD'nin kapağındaki tanıtım yazısında, "Parçalanmış Osmanlı İmparatorluğu'nu Türkiye adını vererek batı tipi bir ülkeye dönüştüren, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm biyografisi" ifadesini kullandı.

Tanıtım yazısında, "Çağdaş tarihçilerin 20. yüzyılı derinden etkileyen en önemli şahsiyetler arasında gösterdiği karizmatik lider" ve "Kemal, Türklerin atası anlamına gelen Atatürk ismini halkından aldı" satırlarına da yer veren gazete, "Mustafa" adlı filmin Atatürk'ü "korkuları ve zaaflarıyla insani yönden incelemeye çalıştığını, bilinen kalıplardan uzakta olduğunu ve yaşamının önemli anlarını adım adım izlediği" yorumunu da yaptı

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