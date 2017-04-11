Yunan futbolunda dinleme skandalı

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından oluşturulan bir komite, Yunanistan Futbol Federasyonu'nun (EPO) yıllarca futbolcu, antrenör ve çalışanları izlediğini tespit etti.

FIFA geçen yılın ekim ayında bir "normalleştirme komitesi” oluşturmuştu. Yunanistan'daki mevcut düzenlemeleri FIFA standartlarına uygun hale getirmekle yükümlü komite, EPO'nun günlük işlerini üstlenmişti.

Komite tarafından yapılan açıklamada "Öfke, derin hayal kırıklığı ve utanç duygularıyla EPO'nun yıllardır süren dinleme mekanizmalarını doğrulayan yeni sonuçları açıklıyoruz. İncelemelerde elde edilen bulgular yargı makamlarına iletildi” denildi. Açıklamada bunun Yunan futboluna "ağır bir darbe” anlamına geldiği ifade edildi.

Yunanistan Futbol Federasyonu EPO, hakkındaki suçlamalara ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

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SID / EC, BK