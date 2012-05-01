Yunan ‘Führer’ meclise yürüyor

Ekonomisi batan Yunanistan’da pazar günkü seçimlerde Nazi eğilimli Hrisi Avgi (Altın Şafak) partisinin yüzde 3 barajını geçip meclise girmesi bekleniyor. Türk düşmanı partinin liderine Hitler gibi “Führer” (Lider) deniyor, üyeleri birbirlerine Nazi selamı veriyor.

Yunanistan’da yaşanan ağır ekonomik kriz aşırı sağ eğilimleri canlandırdı. Şiddete, başta Türk olmak üzere yabancı düşmanlığına dayalı faşist-ırkçı “Hrisi Avgi” (Altın Şafak) adlı parti, kamuoyu araştırmalarına göre erken genel seçimlerde yüzde 5-6 oranında oy alıp meclise girecek. “Hrisi Avgi” parlamentoya girerse “Gamalı Haç” olan amblemi girişte dalgalanacak, milletvekili seçilecek üyeleri Nazi selamı verecek. Yunan parlamentosunda her oturumda gerginlik ve kavga eksik olmayacak.



Tepki oylarını toplayacak



Bir dönem faaliyeti yasaklanan “Hrisi Avgi” ekonomik krize tepki oylarının bir bölümünden başka, Yunanistan’da yabancı kaçak göçmenlere karşı öfke oylarını da toplayacak. “Siyasetçilerden bıktık. Hrisi Avgi’ye oy vereceğiz” diyen seçmenlerin sayısı sürekli artıyor.

“Yunanlılar diğer ırklardan üstündür” ilkesine dayalı “Hrisi Avgi”ye yeni giren üyelere okumaları için verilen ilk kitap Adolf Hitler’in “Kavgam”ı. Ancak paradoksal bir şekilde parti, ekonomik kriz nedeniyle Almanya’ya mesafeli.

Yunan seçimlerinde 1974’ten beri ülkeyi yöneten merkez-sağcı Yeni Demokrasi ile sosyalist Pasok partilerinin tarihlerindeki en düşük oyu toplamaları, buna karşı 8-9 küçük partinin parlamentoya girmesi ihtimali yüksek. Bunun da ülkeye “ekonomik kaosun” yanı sıra “siyasi kaos” getirmesinden korkuluyor.



Seks oteli sahibi



“Hrisi Avgi”nin lideri Nikos Mihaloliakos oldukça renkli bir portreye sahip. Ethnos gazetesine göre Atina’da çiftlere 2-3 saatliğine oda kiralayan ve randevuevi gibi çalışan “New Dream” adlı bir otelin sahibi.

Aynı zamanda Yunan İstihbarat Teşkilatı’nın eski bir üyesi. Örgüt içinde Hitler gibi “Führer” adıyla çağrılıyor. Örgüt üyelerinin kayıtsız şartsız itaat ettikleri Mihaliolakos, muhaliflerini hastanelik edinceye kadar dövdürmekle ünlü. Eski yardımcısı Hristos Kusumvris, “Führer” aleyhinde konuşmasının bedelini hastanede 15 dikişle ödedi.



Türklere ‘domuz’ diyor Meriç’e mayın istiyorlar



Hrisi Avgi ırkçı uygulamalarıyla ünlü. Meriç hududu boyunca mayınlar yerleştirilmesini isteyen parti üyeleri Atina’da yabancı göçmenlerin yaşadığı mahalleleri defalarca basarak, sopa ve zincirlerle “mıntıka temizliği” yaptılar. Türkleri “Moğol” ve “Domuz” diye adlandıran “Altın Şafak” üyeleri sol eğilimli anarşist gruplara meydan dayakları çektiler. Soyulmaktan korkan yaşlılara, bankadan emekli maaşlarını almaları için “koruma” veriyorlar. Bu “hizmet” için örgüte bir telefon yeterli.