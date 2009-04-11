Yunan eleştirmenden Türk sinemasına övgü

Yunan sinema eleştirmenlerinin duayeni Dimitris Danikas, ülkenin en yüksek trajlı gazetesi TaNea’daki haftalık yazısında Çağan Irmak’ın filmi “Issız Adam”a övgüler yağdırdı.



Danikas, “Hey, iyi dinleyin, Türklerin sineması bizden çok daha iyi” ifadesini kullandı. Irmak’ın hem zeki hem yetenekli olduğunu belirten Danikas, “Eğri oturup doğru konuşalım, basit bir aşk hikâyesini anlatan böyle mükemmel bir yapımı Yunan sinemacılar rüyalarında bile yapamaz” diye yazdı.



Danikas, yazısında “Kıraathane sakini Yunan yönetmenler alın size ders olsun!” şeklinde sert ifadeler de kullandı.



Çağan Irmak’ın yanı sıra Nuri Bilge Ceylan’a, Reha Erdem’e ve Fatih Akın’a işaret eden Danikas, “Türkiye’nin süratle Avrupa’ya doğru ilerlediğini görüyoruz” diye yazdı.