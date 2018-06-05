Yunan Dışişleri Bakanı'ndan Bozdağ'a 'FETÖ' cevabı: Seçim mücadelesinin etkisi altında konuştu

Yunanistan'ın Dışişleri Bakanı Nikos Kocyas, Yunanistan'a firar eden 8 Türk askerinin gözaltı sürelerinin dolması gerekçesine ilişkin olarak Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ’ın açıklamalarına tepki gösterdi. Kocyas, Bozdağ'a, "Uluslararası ilişkiler konusunda tecrübesi yok ve en baştan daha kabul edilemez bir şekilde seçim mücadelesinin etkisi altında konuştu” dedi.

Yunan Devlet Televizyonu ERT’e konuşan Kocyas “Başbakan Tsipras’ın verdiği tek söz Yunanistan’da hukuk devletinin işleyişini sağlamaktır. Maalesef bir kesim Türk siyasetçiler politika ve hukuk devleti ilişkisinin ne anlama geldiğini algılayamıyor” ifadelerini kullandı.

Kathimerini gazetesinde yer alan habere göre, yapılan açıklamaların içeriğinin “yakışıksız ve kabul edilemez” olduğunu belirten Dışişleri Bakanı “Bu tür yersiz açıklamalar, gözlerini yurtiçine çevirerek dış politika yapanların karakteristik beyanatlarıdır” dedi.

Kocyas şöyle devam etti:

“Ben ve hükümetimiz ve herkesten önce Aleksis Tsipras ülkemizin uluslararası alanda nasıl değer kazanacağına ve güçlenebilmek için sorunlarını nasıl çözebileceğine gözümüzü çevirerek politika yapıyoruz.

Türkiye bizim oyunlar oynanabilen devletlerden olmadığımızı çok iyi biliyor. Türkiye ne buradan gelip birini alabilir, ne buna hakkı vardır, ne de buna biz müsaade ederiz.

Bozdağ, uluslararası ilişkiler konusunda tecrübesi yok ve en baştan daha kabul edilemez bir şekilde seçim mücadelesinin etkisi altında konuştu.”

Türkiye’deki seçimlere kadar iki ülke arasındaki gerginliğin artmasına neden olabileceğiyle ilgili soruya Kocyas, “Benim Türkiye ile ilgili korkularım yok. Türkiye’yi analiz ediyoruz, değerlendiriyoruz ve ülkemizin konumu ve çıkarlarını savunacak şekilde davranıyoruz” yanıtını verdi.

Ne olmuştu?

Yunanistan, 15 Temmuz'dan sonra Yunanistan'a firar eden askerlerden 4'ünün tahliyesine karar verdi. Tahliye kararını değerlendiren Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ "Yunanistan Türkiye gibi darbelerden çok çekmiş bir ülke. Suçluların iadesine dair uluslarası hukuku içeren kurallar var. Darbelerden bu kadar bedel ödeyen ülke olarak darbeci teröristlerin Türkiye'ye iadesini yapmaktır. Yunanistan Türkiye'nin içerisinde ona karşı darbe teşebbüsüne kalkışan FETÖ'cü teröristleri himaye etmektedir. Yunanistan Devleti onlara destek vermektedir. Bunu Türkiye olarak kabul etmemiz mümkün değildir. Aleksis Çipras sözünün eridir zannettik. Ama bu iadeler yapılmadı. Bu iadelerin siyasi bir yönü de vardır" ifadelerini kullanmıştı.