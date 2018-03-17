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Dünya

Yunan Dışişleri Bakanı'na içinde mermi bulunan bir tehdit mektubu gönderildi

Io Chokona / Atina, 17 Mart (DHA) - Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias’a mermi içeren bir tehdit mektubu gönderildiği açıklandı

17 Mart 2018 15:10

Io Chokona / Atina, 17 Mart (DHA) - Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias’a mermi içeren bir tehdit mektubu gönderildiği açıklandı.
Nea gazetesinin röportajına göre zarfın Dışişleri Bakanlığına haftanın başında, yani bakanın Üsküp ziyaretinden bir iki gün önce gönderilmesi, “Makedonya” adı konusunda yaptığı müzakerelerle ilişkili olduğuna işaret ediyor.
Zarf ve içinde bulunan küçük uçaksavar tüfeği mermisiyle tehdit mektubu incelenmek üzere antiterör laboratuvarına gönderildi ve soruşturma başlatıldı.
Bu, Nikos Kotzias’a gönderilen üçüncü tehdit mektubuyken, Şubat ayının başında Kotzias “Senin için üç mermi ayırdık” mesajı içeren bir tehdit mektubu almıştı.

 

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