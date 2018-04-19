Yunan Dışişleri Bakanı: Yunanistan, Türkiye'nin girmeye fırsat bulduğu Suriye ve Irak'a benzemez

Dışişleri Bakanı Nikos Kocyas Yunanistan'ın 24/7 radyosuna verdiği demeçte Türk Dışişleri Bakanlığı’nın Kardak (İmia) ile ilgili açıklamalarına ilişkin olarak, “1996 yılından beri İmia’nın (Kardak) onlara ait olduğunu söylüyorlar, ilk olarak bunu 1993’te dillendirmişlerdi. Türkiye Ege’nin karşı tarafında uluslararası hukuka dayanarak hareket etmesi gerektiğinin farkına varmalı. Yunanistan, Türkiye’nin girmeye fırsat bulduğu Suriye ve Irak’tan çok daha örgütlü bir ülkedir" dedi.

Kocyas, “Aklı başında olmamız gerekiyor ve meseleleri dikkatli bir şekilde değerlendirmeliyiz. Zor zamanlarda aklı başında düşüncelerin olması gerekir” ifadelerini kullandı.

Azınlıkça'da yer alan habere göre, adacıklarda yaşanan bayrak olayıyla ilgili olarak ise Dışişleri Bakanı Kocyas “Dış politikayı her şeyden önce Dışişleri Bakanlığı, ülkenin kurumları yapmalı. Eğer biri bu konuda inisiyatif alırsa, daha sonra olacakları düşünmeli. Tabiî ki de bayrak dikebilirsin, ancak bu eylemi nasıl ve ne zaman savunacağını düşünmelisin. Dış politika böyle yapılmaz. Ülkeyi zor durumda bırakan veya ülke politikasını sabote eden koordinasyonsuz dış politika yapılmasının iyi olduğunu düşünmüyorum” değerlendirmesinde bulundu.

Yunanistan Komünist Partisi KKE’nin Genel Sekreteri Dimitris Kuçumpas’ın Ege’de Türkiye ile Yunanistan arasında “sıcak çatışma” olasılığına ilişkin açıklamaları da sorulan Dışişleri Bakanı Kocyaas “Diplomasinin işi sıcak çatışmaları önlemektir. Meselemiz sıcak çatışmalar değildir. An gelir sıcak çatışma yaşanabilir, ama bizim işimiz kazaların yaşanmasına müsaade etmemektir” yanıtını verdi.

Türkiye’deki darbe teşebbüsü sonrası Yunanistan’a kaçan ve Atina’da tutuklu bulunan 8 Türk subayının serbest kalacak olmasından endişeli olup olmadığı sorulan Kocyas “Yunan devleti herkesin güvenliğini gözetlemek zorundadır” cevabını verdi.

Edirne’de tutuklu bulunan 2 Yunan askeriyle ilgili olarak ise Kocyas, “Bu olayın tesadüfen yaşanıp yaşanmadığını bilmiyorum ancak Ankara’da Erdoğan ve çevresi nasıl tepki verdiğimizi görüyor, ki doğru tepki veriyoruz. Fakat gözleri yaşarmadan onca asker kaybeden Türkiye, askerlerin hayatıyla ilgili farklı bir anlayışa sahip. Ankara olayları bizim okuduğumuzdan farklı okuyor” şeklinde konuştu.