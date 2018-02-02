T24 LogoT24 Logo
Dünya

Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias'a tehdit mektubu gönderildi

Io Chokona / Atina, 2 Şubat 2018 (DHA) - Vatandaşı Koruma Bakanı Nikos Toskas’ın bu sabah özel bir televizyon kanalında yaptığı açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias’a “Senin için üç mermi ayırdık” cümlesini içeren bir zarf gönderildi

02 Şubat 2018 17:50

Io Chokona / Atina, 2 Şubat 2018 (DHA) - Vatandaşı Koruma Bakanı Nikos Toskas’ın bu sabah özel bir televizyon kanalında yaptığı açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias’a “Senin için üç mermi ayırdık” cümlesini içeren bir zarf gönderildi.
Toskas, yalnız Dışişleri Bakanı’nın değil ailesinin de tehdit edildiğini söyledi.
Olayın “Makedonya” konusunun gündemde olmasıyla bağlantılı olduğu düşünülüyor.
Nikos Kotzias twitter hesabına “Yıllardır bazı çevreler, gazeteler ve kanallar iftiralar atıp beni hedef gösteriyorlar. Hayatıma karşı yapılan tehditlerin manevî sorumlusu onlardır. Yeni Demokrasi Partisi’nden ve Kutsal Sinod’dan tehditleri doğrudan doğruya kınamalarını bekliyorum.” mesajını yazdı.
Sosyal Dayanışma Bakan Vekili Theano Fotiou Atina-Makedonya Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada “Bu tür hareketlerle hiç kimse bizi korkutamaz, hiç kimse milli sorunları çözme çabamızdan bizi vazgeçiremez. ‘Makedonya’ konusu ciddi bir milli konudur ve kararlar soğukkanlılıkla alınmalıdır.” dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Io ChokonaAtinaDHAVatandaşı Koruma Bakanı Nikos ToskasınDışişleri Bakanı Nikos KotziasaToskasDışişleri BakanınınOlayınNikos KotziasHayatımaYeni Demokrasi PartisindenKutsal SinoddanSosyal Dayanışma Bakan Vekili

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24