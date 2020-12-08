Yunan Dışişleri Bakanı Dendias Türkiye'yi "cihatçıların seyahat acentesi" olarak nitelendirdi

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, bölgede "huzur bozan" ülke ve "cihatçıların seyahat acentesi" olarak nitelendirdiği Türkiye’ye karşı konulması gerektiğini belirtti.

Ürdün’ün başkenti Amman’da Ürdün, Kıbrıs ve Yunanistan dışişleri bakanları arasında gerçekleşen üçlü görüşmede değerlendirilen konulardan biri Türkiye’nin politikasıydı.

Sputnik'in haberine göre görüşmenin ardından açıklamada bulunan Dendias, şöyle konuştu:

"Türkiye uluslararası hukukun dışında hareket ediyor ve güç tehdidinde bulunarak maalesef bölgede huzur bozan taraf oldu. Türkiye, Yunanistan’ın egemen hakkına uygun olarak hareket etmesi ve karasularını 12 deniz miline çıkarması durumunda savaşla tehdit ediyor. Göçmenleri araç olarak kullanıyor, propaganda ve yalan haberler yayıyor, güvenlik sorununu tırmandırıyor, cihatçıları Libya’dan Kafkaslara taşıyor, ki buna ben 'cihatçıların seyahat acentesi' diyorum, bölgede barış ve istikrara tehditler oluşturuyor."

"Ankara'nın eylemleri kabul edilemez"

Ankara’nın bu eylemlerinin kesinlikle kabul edilemez olduğunu söyleyen Dendias, Yunanistan’ın defalarca Türkiye’yi ortak değerleri paylaşan tüm ülkelerle yapıcı diyalog başlatma çağrısında bulunduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Libya, Suriye, Ortadoğu barış süreci, göç sorunu, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs sorununu görüştük. Ortak anlayış ve ortak yaklaşıma sahip olduğumuz birçok alanı bulduğumuz söyleyebilirim."

Üç ülkenin, üçlü işbirliğini kurumsallaştırma amacıyla merkez ofisi Lefkoş’da olacak daimi sekreterliğinin kurulmasına ve genişletilmesine destek verdiğini dile getiren Dendias, "Örneğin, üçümüz Irak’ı ziyaret etmemiz ve yanımıza Mısırlı mevkidaşımızı da almamız gerektiği konusunda anlaştık. Amaç, ülkeler arasındaki uzlaşmanın örneğini göstermek" ifadesini kullandı.

Dendias, üç ülke bakanının 2021’de Yunanistan’ın başkenti Atina’da yapılacak üçlü zirve için hazırlıklar yaptığını da sözlerine ekledi.