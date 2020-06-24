Yunan Dışişleri Bakanı Dendias: Türkiye Doğu Akdeniz'de barışın yanı sıra güvenlik ve istikrarı da baltalamaya devam ediyor

AB Dış İşleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell , mart ayında sığınmacı akınının yaşandığı Türkiye-Yunanistan sınırını ziyaret etti. Borrell’e, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias eşlik etti.

Atina, Ankara'nın teşvik ettiğini öne sürdüğü yeni bir göç dalgasına karşı uyarıda bulunurken, AB Dış İşleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell bugün Türkiye-Yunanistan sınırında inceleme yaptı.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın eşlik ettiği Borrell, mart ayından bu yana kapalı olan Kastanies (Kestanelik) geçiş noktasına kısa bir ziyarette bulundu.

Sputnik'in haberine göre Borrell, burada yaptığı açıklamada, "Avrupa Birliği'nin dış sınırlarını korumakta kararlı olduğumuz çok nettir" dedi.

Türk hava kuvvetlerinin ve donanmasının Ege ile Doğu Akdeniz'deki Yunan egemenlik haklarını ihlal ettiği iddialarına da değinen Borrell, "Yunanistan'ın egemenliğini güçlü bir şekilde destekliyoruz" diye konuştu.

Öte yandan Borrell, krizi çözmenin hem Türkiye hem de AB ve Yunanistan çıkarına olacağını da vurguladı.

Dendias: Türkiye, sınırlarının açık olduğunu ilan etti

Dendias ise, Türkiye'nin sığınmacıların Avrupa'ya geçmesine izin vermeye başlamasına atfen, “Türkiye, salgın nedeniyle verdiği kısa bir mühletten sonra, bugün bir kez daha Avrupa'ya olan kara sınırlarının açık olduğunu ilan etti. Aynı zamanda, (Türk) sahil güvenlik ekipleri, sığınmacılarla dolu teknelere Yunan adalarına kadar eşlik etti” dedi.

Doğu Akdeniz’deki sondaj faaliyetlerine de işaret eden Dendias, “(Türkiye) Aynı zamanda Doğu Akdeniz'de barışın yanı sıra güvenlik ve istikrarı da baltalamaya devam ediyor” diye konuştu.

Dendias, Türkiye ile müzakere etmeye hazır olduklarını, ancak ‘hukukun ihlal edilmesi ya da tehditlerin sürmesi’ durumunda masaya oturmayacaklarını söyledi.

Mart ayında Türkiye’nin Avrupa’ya gitmek isteyen sığınmacılara artık engel olmayacağını duyurması üzerine söz konusu sınırda yığılma yaşanmıştı. Sınırı geçmek isteyen mültecilerle Yunan güvenlik güçleri arasında şiddetli çatışmalar yaşanmıştı. Durum, Türkiye ile Yunanistan ve AB arasındaki ilişkilerin gerilmesine neden olmuştu.