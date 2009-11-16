Yunan damada Türk kınası

Sünnet olacak!

Yunan nişanlısı Alex'le gelecek hafta nikâh masasına oturmaya hazırlanan oryantal Tanyeli, önceki gece sanatçı arkadaşlarının da katılımıyla kına gecesi düzenledi.Kırmızı bindallı giyen Tanyeli'nin kınasını, kayınvalidesi avucunun içine altın koyarak yaktı. Tanyeli'nin nişanlısı Alex Syroplosla da bu törene ayak uydurarak geleneksel Türk kıyafeti giyerek eline kına yaktırdı. Ünlü çifti kına gecesinde Banu Zorlu, Esra Erol ve Galatasaraylı futbolcu Servet Çetin de yalnız bırakmadı.22 Kasım 2009'da Atina'da nikâh masasına oturacak olan Tanyeli ve Syroplosla gece boyunca Türk ve Yunan şarkıları eşliğinde dans edip eğlendi."Biz iki kültürü bir araya getirdik. Hepimiz insanız ve Allah bize sevmeyi öğretti. Ben de Alex'i sevdim" diyen Tanyeli, Atina'da kıyılacak nikâhın ardından düğün yemeği de vereceklerini söyledi. Tanyeli, nişanlısının Galatasaraylı Servet Çetin'e olan benzerliğine de dikkat çekti. "Alex artık Servet'e kardeşim diye sesleniyor" diyen Tanyeli, gece boyunca kız tarafı olarak kendisine takılan altınları da topladı.Tanyeli "Bu evlilik için sünnet olmayı da kabul eden Alex, 'Kardeşim' diye seslendiği Servet Çetin'i evlendirmek için Yunan kız arıyor. Alex'in bu fikrini kına gecesinde duyan Servet Çetin, arkadaşının bu çabasına çok güldü" diye konuştu.