İpsala ve Pazarkule Gümrük Kapıları otobüs ve küçük araçların geçişine açıldı

Yunan çiftçilerin eylemi nedeniyle araç giriş çıkışına kapanan İpsala ve Pazarkule sınır kapıları küçük araç ve otobüs geçişlerine açıldı.

Yunan hükümetinin tarım sektörüne getirdiği ek vergiler ve sosyal güvenlik yasasında yapmak istediği değişikliklere itiraz eden Yunan çiftçiler, gün boyu Tarım Bakanlığı önünde polisle çatışırken sabah saatlerinde İpsala sınır kapsının Yunanistan tarafında bulunan Kipi kapısını geçişlere kapattıkları belirtildi.

Yunanistan'da devam eden protestolardan görüntüler:

Habertürk'ün haberine göre, İpsala Kaymakamı ve İpsala Kara Hudut Kapısı Mülki İdare Amiri Eyyup Özdemir, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Yunanistan'da, hükümetin yaptığı destekleme primlerini yetersiz bulan çiftçiler, İpsala Kara Hudut kapısı karşısında yer alan Kipi kapısını tır geçişlerine kapatmışlardı.

Yeni durum olarak 12 Şubat 2016 günü saat 17.15 itibariyle küçük araçlar ve yolcu otobüsleri de dahil olmak üzere her türlü araç ve yolcu trafiğine kapatmışlardır. Yurtdışına çıkacak vatandaşlarımıza önemle duyurulur" dedi.

Gümrük Kapısı'nda herhangi bir yoğunluğun olmadığı öğrenilirken, ilerleyen saatlerde araç ve TIR trafiğinin artması bekleniyor.