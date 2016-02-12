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Dünya

Yunanistan’da çiftçiler traktörlerle sokağa çıktı

Çiftçiler, vergilendirme sistemine karşı haftalardır eylem yapıyorlar

12 Şubat 2016 22:58

Vergilendirme sistemindeki değişikliklere karşı çıkan Yunan çiftçilerin haftalardır sürdürdüğü eylemler, başkent Atina’da devam ediyor. İki günlük eylem planı kapsamında başkentin ünlü Syntagma meydanına çadır kuran çiftçiler, Atina sokaklarını da traktörleriyle arşınlıyor.

Sputnik’in haberine göre, Yunan çiftçilerin, 3. Kurtarma Paketi'nde değişiklik yapılmasını öngören tasarının kabul edilmemesi için başlattığı eylemler, haftalardır devam ediyor. Bugün sabah itibariyle ülkenin dört bir yanından Atina'ya gelen çiftçilerle polis arasında yoğun çatışmalar yaşandı.

​Çoğunluğu Giritli olan çiftçilerin Tarımsal Kalkınma ve Gıda Bakanlığı'na girmeye çalışması üzerine Yunan polisi biber gazıyla müdahale etti. Polisin biber gazına sis bombaları ve domateslerle karşılık veren çiftçiler, bakanlık binasının camlarını kırdı ve bina önündeki çöp konteynerlerini ateşe verdi.

Kathimerini gazetesinin haberine göre, Yunan polisi, çiftçilerin kendilerini biber gazı sıkmaları halinde, zeytin ağaçları için kullandıkları böcek ilaçlarını püskürtmekle tehdit ettiklerini söyledi.

Tarımsal Kalkınma ve Gıda Bakanlığı'nın önündeki eylemlerde 4 çiftçi gözaltına alındı. Gözaltına alınan arkadaşlarının salınmaması üzerine İpsala Sınır Kapısı'nın Yunanistan tarafındaki eşiti Kipi Sınır Kapısı'nı trafiğe kapattı ve arkadaşları serbest bırakılana kadar araç geçişine izin vermeyeceklerini duyurdu.

​Atina'nın batısında ise kente girmelerine izin verilmeyen çiftçiler ise havaalanına giden yolu kesti. Polis bariyerlerini traktörleri sayesinde aşan çiftçiler, yaklaşık bir buçuk saat boyunca havaalanına ulaşımı engelledi.

​Çiftçilerin eylemi, havanın kararmasıyla da devam etti. Yunan Parlamentosu'na birkaç adım mesafede bulunan Meçhul Asker Anıtı önünde ateş yakan eylemcilere, 20 kadar traktör de eşlik etti. Aynı saatlerde, meydana girişine izin verilmeyen traktörler ise Atina sokaklarında tur attı.

Seslerini hükümete duyurmak için protestolarını başkente taşıyan çiftçiler iki gün boyunca Atina'da eylem yapacak. Yunanistan'daki 65'den fazla çiftçi blokunun katılacağı eyleme, ülkenin dört bir yanından 35 otobüsün gelmesi beklenirken, öğle saatleri itibariyle sadece Girit'ten gelenlerin sayısının 2000 olduğu belirtiliyor.

 

 

 

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