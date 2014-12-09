Yunanistan'da borsa çöktü

Yunanistan'da Başbakan Antonis Samaras'ın, cumhurbaşkanlığı seçiminin aralık ayına çekildiğini açıklamasının ardından borsada sert düşüşler yaşandı.

Piyasalarda, 17 Aralık'ta ilk turu yapılması beklenen seçimde, ortak bir aday üzerinde uzlaşılamaması sonucu erken seçime gidilmesi ve ülkenin siyasi istikrarsızlığa sürüklenmesi endişesi yaşanıyor.

Yunanistan'da cumhurbaşkanı parlamento tarafından seçiliyor. Ancak adayın seçilebilmek için oyların yüzde 60'ını alması gerekiyor. Yunanistan anayasasına göre, herhangi bir adayın seçilememesi halinde hükümet düşüyor ve erken seçime gidiliyor.

Başbakan Samaras, cumhurbaşkanlığına Avrupa Komisyonu'nun çevreden sorumlu eski üyesi Stavros Dimas'ı aday gösterdiklerini duyurdu. Ancak Yunan parlamentosunda 300 sandalyeden 155'ine sahip olan koalisyon, Dimas'ın seçilmesine yetecek çoğunluğu elinde bulundurmuyor.

Yunanistan'da erken seçimlerin yapılması halinde ise sol muhalefet partisi Syriza'nın büyük başarı sağlayacağı tahmin ediliyor. Zira parti, aylardır kamuoyu yoklamalarında ön sıralarda yer alıyor. Partinin, küçük partilerin desteğiyle iktidara gelmesinin dahi ihtimaller dâhilinde olduğu belirtiliyor. Syriza, troykanın yardım kredileri karşılığında şart koştuğu tasarruf önlemlerini reddediyor.