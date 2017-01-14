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Yunan Başsavcı: Türk askerler iade edilmesin

Yunanistan Yüksek Mahkemesi Başsavcısı, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Yunanistan'a kaçan sekiz Türk askerinin Türkiye'ye iade edilmemesini istedi

14 Ocak 2017 01:58

15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından Yunanistan'a kaçan sekiz askerin Türkiye'ye iade edilip edilmeyeceği konusunda Yunanistan Yüksek Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşması tamamlandı. Yüksek Mahkeme Başsavcısı, sekiz askerin Türkiye iade edilmemesi yönünde görüş bildirdi.

Yunan medyasında yer alan haberlere göre Başsavcı Nikos Pantelis 'askerleri Türkiye'de adil bir yargılama sürecinin beklemediğini ve sekiz kişinin işkenceye maruz kalabileceğini' belirtti ve bu nedenle iade edilmemelerini talep etti. Başsavcı ayrıca iadenin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne de aykırı olacağını ifade etti.

Karar 23 Ocak'ta açıklanacak

Yüksek Mahkeme (Arios Pagos) sekiz askerle ilgili kararını 23 Ocak'ta açıklayacak. Yüksek Mahkeme'nin kararı askerlerin iade süreçlerine ilişkin adli olarak nihai adım anlamına gelecek. Başsavcı Nikos Pantelis'le birlikte Yunanistan'da üçüncü savcı askerlerin iade edilmemesi yönünde görüş bildirmiş oldu.

Darbe girişimi sonrasında bir helikopterle Yunanistan'a kaçan askerler iltica talebinde bulunmuştu. Atina'da görülen davalarda üç askerin Türkiye'ye iade edilmesine karar verilmiş, beş askerin ise iadesi reddedilmişti.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa, DW, HT/ET

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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