Yunan basını: Yıldırım, Çipras'a "İdam yakın tarihte gelmeyecek" dedi, 8 Türk askeri istedi

Başbakan Binali Yıldırım’ın, geçen perşembe günü Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile yaptığı telefon görüşmesinin, 16 Temmuz’da askeri bir helikopter ile Dedeağaç (Aleksandrupolis) şehrine kaçan ve sığınma talebinde bulunan 8 Türk askeriyle ilgili bölümü medyaya sızdı. Buna göre Yıldırım, idam cezasının tekrar getirlmesine dair tartışmaları hatırlatan Çipras'a "Ölüm cezasının yeniden getirilmesi yakın gelecekte kararlaştırılacak bir şey değil" dedi.

Hürriyet'in Real News gazetesine dayandırdığı habere göre, iki lider arasında şöyle bir diyalog geçtiğini belirtti:

Çipras: “Askerler için kararı Yunan adaleti verecek. Hükümetimiz, adaletin bunların darbede yer aldıklarını göz önünde bulunduracağına kesin gözüyle bakıyor. Hükümetimiz yapabileceği tek şey, yetkileri çerçevesinde, hukuki sürecin mümkün olan en kısa süre tamamlanmasını sağlamaktır. Elbette siz (Türkiye) egemen bir devletsiniz. Ancak, ölüm cezası ile ilgili tartışma Avrupa stratejinize ciddi sorunlar yaratıyor.

Yıldırım: “Bu konuya açıkça değinmenizi takdirle karşılıyorum. Unutmayın ki, ölüm cezasını kaldıran biziz. Ölüm cezasının yeniden getirilmesi yakın gelecekte kararlaştırılacak bir şey değil. Bu her halükarda tüm siyasi partilerin mutabakatı ile olacak. Ayrıca bu, hiçbir şekilde 8 askerin Türkiye’ye iadesi ile yakın bir tarihte olmayacak.”