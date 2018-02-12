Yunan basını: Türkler başardı, Rum tarafı için kötü olacak

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin münhasır ekonomik bölgesinde İtalyan bir şirkete doğalgaz arama ruhsatı vermesinin ardından başlayan gerilim devam ediyor. Rum tarafının durumla ilgili olarak ABD’nin Lefkoşa Büyükelçiliği’ni ziyaret ederek durum hakkında bilgi verdiği ortaya çıktı. GKRY lideri Anastasiadis ise gazetelere “Sorunu diplomatik yollardan çözmek için tüm gayretimi kullanacağım” açıklamasını yaptı.

Milliyet'te yer alan habere göre, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Doğu Akdeniz’i KKTC çevresi de dahil 13 ayrı parsele ayırarak doğal gaz aramaları için ruhsatlandırmıştı. Ancak ne Türkiye ne de KKTC bu parselizasyonu kabul etmemiş, bu durumun uluslararası hukuka aykırı olduğuna dair gerekli uyarıları yapmıştı. Buna rağmen Rum yönetiminden aldığı ruhsatla 3 gün önce Gazimağusa yakınlarındaki “3. Parsel” denilen bölgeye gelen bir İtalyan sondaj gemisi, bölgede uluslararası hukuka uygun olarak eğitim yapan ve bunu daha önceden duyuran Türk savaş gemileri tarafından engellenmişti. Bölgedeki gergin bekleyiş devam ederken Yunan ve Rum basınında süreçle ilgili yeni detaylar yer aldı.

“Diplomatik yollarla çözmek için tüm gayretimi kullanacağım"

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Anastasiadis, Yunanistan’da yayımlanan Ta Nea gazetecine yaptığı açıklamada gerilimi “Diplomatik yollarla” çözmek için tüm gayretini kullanacağını söyledi. Gazete İtalyan Eni şirketinin üst düzey yöneticilerinin de GKRY’e gelerek yeni çözüm önerileri sunacaklarını da yazdı.

Yunan gazetesinin haberinde sürece dair dikkat çeken başka bir detay da yer aldı. Gazete, Rum yönetiminden yetkililerin ABD’nin Lefkoşa Büyükelçiliği’ni ziyareret ederek durumla ilgili ABD temsilcilerini bilgilendirdiğini yazdı. Haberde sürecin tarafı olmayan ve herhangi bir şekilde ABD ile ilgili olmayan bir konuda ABD elçiliğinin neden bilgilendirildiğine dair bir açıklama yer almadı.

Kıbrıs ile İsrail arasında “dikkat çekici” uçuş

Rum tarafının Filelefteros gazetesindeki bir başka haberde ise Türk savaş gemilerinin bölgedeki deniz trafiğine de müdahale ettikleri, Tartus limanından Rusya’ya giden bir Roro gemisinin rotasını değiştirdikleri, İskenderiye’den Tartus’a gelen bir gemiyi de bölgeden ulaştırdıkları iddia edildi. Ayrıca bölgede sabah saatlerinden öğlen saatlerine kadar israilhava kuvvetlerine ait golf stream 650 tipi bir elektronik harp uçağının 43 bin feette Türk gemilerinin batısında, Kıbrıs ile İsrail arasında “dikkat çekici” bir uçuş yaptığı da yazıldı.

"Türkiye’nin 3. Parsel için İtalyanlarla müzakere etmek isteyecek"

Yunanistanın en yüksek tirajlı gazetesi olan Kathimerini de, Türkiyenin 2 fırkateyn 2 korvet ve 2 denizaltı ile 3. parseli “tam anlamıyla bloke ettiklerini”, önümüzdeki günlerde İtalyanların kararına bağlı olarak krizin gelişebileceğini ve muhtemelen platformun 2 veya 9 nolu parsele gidebileceğini yazdı.

Gazete haberinde “Türklerin bu son hareketi kendileri için, De Facto bir başarı anlamına geliyor. Buna şüphe yok” ifadeler yer aldı. Gazete Türkiye’nin bundan sonra 3. Parsel için İtalyanlarla müzakere etmek isteyeceğini bunun da Rum tarafı için “kötü sonuçlar” doğuracağını da yazdı.