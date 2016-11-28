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Yunan basını: Türkiye günde 3 bin mülteciyi geri göndermeyi planladı

"İddia, Yunan Genelkurmay Başkanlığı'nı ciddi şekilde endişelendirdi"

28 Kasım 2016 15:56

Yunan basını, Türkiye'nin günde 3 bin mülteciyi Yunanistan'a geri göndermeyi planladığını öne sürdü. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, geçen hafta Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye ile üyelik müzakerelerinin dondurulmasını önermesinin ardından, "Daha ileri giderseniz, bu sınır kapıları açılır" uyarısında bulunmuştu.

İngiliz Times gazetesinin Yunan basınına dayandırdığı haberinde, Yunan istihbarat yetkililerinin, Türkiye'nin günde 3 bin mülteciyi Yunanistan'a geri göndermeyi planladığına dair bulgulara ulaştığını öne sürdü.

Yunanistan'ın Proto Thema gazetesine dayandırılan iddialara göre, Yunan istihbarat görevlileri, planın birkaç hafta içinde hayata geçirilebileceğini düşünüyor.

Atina'dan The Times'a görüş bildiren Yunan istihbarat uzmanı Athanassios Drougas, "Şu günlerde kimse Sayın Erdoğan'ı ve tahmin edilemezliğini hafife almıyor" dedi. Drougas, Erdoğan'ın son haftalardaki açıklamalarının ve Proto Thema tarafından ortaya atılan iddianın Yunan Genelkurmay Başkanlığı'nı "ciddi şekilde endişelendirdiğini" belirtti.

Avrupa Parlamentosu'nun geçen hafta Türkiye ile AB arasında yürütülen üyelik müzakerelerinin geçici olarak dondurulmasını önermesinin ardından AB ülkelerine seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle demişti:

"Verdiğiniz sözleri yerine getirmediniz. Kapıkule'ye 50 bin mülteci dayandığı zamanferyat ettiniz, 'Acaba Türkiye sınır kapılarını açarsa ne yaparız?' demeye başladınız. Bana bak, eğer daha ileri giderseniz, bu sınır kapıları da açılır bunu da bilesiniz."

 

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