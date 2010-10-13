-YUNAN BASINI: TÜRK SAVAŞ UÇAKLARI EŞEK ADASI ÜZERİNDE UÇTU ATİNA (A.A) - 13.10.2010 - Yunanistan basınında, ''Türk savaş uçaklarının, Eşek (Agathonissi) adası üzerinde 7 bin 500 - 30 bin feet arası yükseklikten uçtukları'' iddiası yer aldı. Elefteros Tipos gazetesi, ''Tek kol halindeki 8 adet F-16 tipi savaş uçağının, eğitim uçuşu çerçevesinde, birbirlerinden ayrıldıktan sonra her biri farklı yükseklikte olmak üzere Eşek adasının üzerinden uçtuklarını'' yazdı. Haberde, ''F-16'ların uçuş planı sunmadan, dün sabah 10.00'da, Sakız (Hios) adasının güneyinden, Atina FIR Hattına girdikleri ve faaliyetlerinin yaklaşık 20 dakika sürdüğü'' iddia edilen haberde, ''savaş uçaklarının Yunan Milli Hava Sahasını ihlal ettikleri'' öne sürüldü. Öte yandan, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Grigoris Delavekuras, düzenlediği basın toplantısında sorular üzerine, ''Türk savaş uçaklarının Ege'deki faaliyetleri'' konusuna değindi. Sözcü, ''Türkiye'nin Ege'deki faaliyetlerinin, uluslararası hukuk kuralları ve iyi komşuluk ilişkilerine aykırı olduğunu'' öne sürdüğü konuşmasında, ''Atina'nın diplomatik ve operasyonel düzeyde gerekli tüm girişimlerde bulunduğunu'' kaydetti. Delavekuras, ikili ilişkilerde 1999'dan sonra büyük bir iyileşme ve yakınlaşma gözlendiğini, ekonomi, turizm ve diğer alanlarda da işbirliği yapılabileceğini belirttiği konuşmasında, ''ancak Türk-Yunan ilişkilerinin tam olarak iyileşmesi için Türkiye'nin Ege'deki bu faaliyetlerini durdurması gerektiği'' ifadesini kullandı.