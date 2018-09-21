Yunan basını: Ankara'dan Atina ve Kıbrıs'ı tehdit eden uyarılar

T24 Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Milli Güvenlik Kurulu'nun (MGK) kararları Yunan basınında yer aldı.

MGK kararındaki, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye`nin çıkarlarına yönelik girişimlere karşı Türkiye’nin hak ve menfaatlerinin tüm imkânlar kullanılarak korunacağı" Yunan basınında tehdit olarak algılandı.

Yunanistan'da yayımlanan Kathimerini gazetesinin internet edisyonunda yer alan haber "Ankara uyardı: Ege'de çıkarlarımızı her yönüyle savunacağız" manşetiyle yer aldı.

Haberde, "Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan başkanlığında toplanan Milli Güvenlik Kurulu'nda alınan kararlarda Yunanistan'ı ve Kıbrıs'ı tehdit eden uyarılar yer aldı" denildi.

Enerji Bakanı Fatih Dönmez'in de ifadelerine yer verilen haberde, "Türk Enerji Bakanı önümüzdeki aylarda Fatih isimli geminin ilk sondajını gerçekleştireceği açıklamaları da buna bir örnektir" denildi.

Dönmez'in şu açıklamalarına yer verildi:

"Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin onay vermediği hiçbir projenin oldu bittiye getirilmesine izin vermeyeceğiz, KKTC'nin adil ve eli pay almadığı bir sisteme geçit vermeyeceğiz.



Biz hep şunu dedik. Petrol varsa bulacağız. Daha fazla arama ve sondajyapacağız. Buradan hareketle hidrokarbon arama ve üretiminin artırılması için son dönemde önemli adımlar attık.



Fatih, önümüzdeki birkaç ay içerisinde ilk sondajını gerçekleştirmek için Akdeniz’de göreve başlayacak. İkinci sondaj gemimizin alımı için de çalışmalara başladık.



Son 16 yılda petrol arama ve üretim faaliyetlerine 10 milyar dolar harcadık. Bunun yüzde 50’si, Türkiye Petrolleri’nden, yüzde 50’si ise yerli ve yabancı yatırımcılarımızdan geldi."