Yunan bankaları pazartesi açılıyor

Bankaların pazartesi günü açılacağını duyuran Yunan Maliye Bakanı Yardımcısı

Dimitris Mardas, "Vatandaşlar pazartesi gününden itibaren bankalara gidebilir ve tüm

işlemlerini yapabilirler" diye konuştu.

Mardas, bu açıklamayı Avrupa Merkez Bankası'nın Yunan bankalarına acil yardımını

artırdığını duyurmasının ardından yaptı. Mardas, Yunanların banka hesaplarından

günde en fazla 60 euro çekmeye devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

Maliye Bakanlığı da bankaların pazartesi gününe kadar kapalı kalmasını, "likitide

sıkıntısı karşısında Yunan mali sisteminin ve ekonomisinin korunması" gerekçesiyle

açıkladı. Yunan haber ajansı 'ANA' da bankalar pazartesi günü açılsa bile nakit para

çekilmesine getirilen sınırlamanın devam edeceğini kaydetti.

Yunan bankaları, vatandaşların banka hesaplarını boşaltacağı ve mali sistemin

çökmesi endişesi ile 29 Haziran'da hükümetin kararıyla kapatılmıştı.

Avrupa Merkez Bankası, yeni tasarruf paketinin Yunan meclisinden geçmesinin

ardından Yunan bankalarına 900 milyon euro acil yardım kredisi aktaracağını açıkladı.

Ancak bu miktarın Yunan bankalarını açık tutmaya ve nakit para kontrolünü sona

erdirmeye yetip yetmeyeceği bilinmiyor.

Yunan hükümeti, bankaların kan kaybetmesini önlemek için para trafiğini de kontrol

ediyor.