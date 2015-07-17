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Dünya
Deutsche Welle

Yunan bankaları pazartesi açılıyor

Yunan bankalarının üç hafta sonra, pazartesi günü açılması bekleniyor. Ancak gönderilen yardımların yeterli olup olmayacağı belirsiz.

17 Temmuz 2015 14:40

 

Bankaların pazartesi günü açılacağını duyuran Yunan Maliye Bakanı Yardımcısı
Dimitris Mardas, "Vatandaşlar pazartesi gününden itibaren bankalara gidebilir ve tüm
işlemlerini yapabilirler" diye konuştu.

Mardas, bu açıklamayı Avrupa Merkez Bankası'nın Yunan bankalarına acil yardımını
artırdığını duyurmasının ardından yaptı. Mardas, Yunanların banka hesaplarından
günde en fazla 60 euro çekmeye devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

Maliye Bakanlığı da bankaların pazartesi gününe kadar kapalı kalmasını, "likitide
sıkıntısı karşısında Yunan mali sisteminin ve ekonomisinin korunması" gerekçesiyle
açıkladı. Yunan haber ajansı 'ANA' da bankalar pazartesi günü açılsa bile nakit para
çekilmesine getirilen sınırlamanın devam edeceğini kaydetti.

Yunan bankaları, vatandaşların banka hesaplarını boşaltacağı ve mali sistemin
çökmesi endişesi ile 29 Haziran'da hükümetin kararıyla kapatılmıştı.

Avrupa Merkez Bankası, yeni tasarruf paketinin Yunan meclisinden geçmesinin
ardından Yunan bankalarına 900 milyon euro acil yardım kredisi aktaracağını açıkladı.
Ancak bu miktarın Yunan bankalarını açık tutmaya ve nakit para kontrolünü sona
erdirmeye yetip yetmeyeceği bilinmiyor.

Yunan hükümeti, bankaların kan kaybetmesini önlemek için para trafiğini de kontrol
ediyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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