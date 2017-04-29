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Yaşam

Yunan balıkçılar, Ege'de 7 metrelik köpekbalığı yakaladı

Köpekbalığının ağırlığının 300 kiloyu aştığı belirtildi

29 Nisan 2017 21:39

Yunan balıkçıları, Ege'nin batısındaki Skopelos adası yakınlarında 7 metrelik köpek balığını yakaladı.

Yerel haber bloğu skopelos-news.blogspot, ağırlığı 300 kiloyu aşan köpek balığının, adanın meşhur balıkçı kardeşleri Brusinasilerin ağına takıldığını aktardı. Sitede yakalanan 7 metrelik köpek balığının fotoğrafına da yer verildi.

​Son zamanlarda Ege'de balıkçıların ağlarına takılan köpek balığı sayısında daha önce görülmeyen bir artış gözlemleniyor. Geçtiğimiz mart ayında, Mora Yarımadası'nın güneyindeki Nea Kio kasabası yakınlarında 4 metre, 2 gün sonra da 2.5 metre uzunluğunda 2 köpekbalığı yakalanmıştı.

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