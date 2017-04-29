Yunan balıkçılar, Ege'de 7 metrelik köpekbalığı yakaladı

Yunan balıkçıları, Ege'nin batısındaki Skopelos adası yakınlarında 7 metrelik köpek balığını yakaladı.
Yerel haber bloğu skopelos-news.blogspot, ağırlığı 300 kiloyu aşan köpek balığının, adanın meşhur balıkçı kardeşleri Brusinasilerin ağına takıldığını aktardı. Sitede yakalanan 7 metrelik köpek balığının fotoğrafına da yer verildi.
Son zamanlarda Ege'de balıkçıların ağlarına takılan köpek balığı sayısında daha önce görülmeyen bir artış gözlemleniyor. Geçtiğimiz mart ayında, Mora Yarımadası'nın güneyindeki Nea Kio kasabası yakınlarında 4 metre, 2 gün sonra da 2.5 metre uzunluğunda 2 köpekbalığı yakalanmıştı.