Yunan askeri, tampon bölgede Türk kepçe operatörünü gözaltına aldı (2)

YUNANLILAR KEPÇEYE DE EL KOYDU

Yunan askerleri tarafından tampon bölgede gözaltına alınan kepçe oparatörünün Edirne Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü\'nde çalışan Musa Alerik (38) olduğu belirlendi. Bu arada Yunan askerleri Alerik\'in kullandığı kepçeye de el koyarak kendi sınır kapılarına götürdü. Yunanlılar, Musa Alerik\'in 8 metre sınırı geçtiğini iddia etti.

Edirne Belediye Başkan Vekili Selçuk Çakır, yaptığı açıklamada, \"Arkadaşlar tahlihsiz bir olay yaşadık. Saat 15.30 sıralarında arkadaşımız gümrük sahasında Türkiye tarafında bir derin su kuyusu açıyor. Bu su kuyusundan gümrük sahasına askeri binaların su aktarımıyla ilgili hendek kazısı yapmak üzere işçiler çalışıyor. Makineye ihtiyaç olunca, makineyi içeri davet ediyorlar. Şoför arkadaş Türk tarafından Yunan tarafına doğru giderken, yani bizim tampon bölgemizden geçerken, Yunanistan hattını, sınırını geçti- geçmedi tartışmaları var. O noktada dönmek üzere manevra yaparken, görevliler tarafından alıkonuluyor. İş makinesine de el konuluyor. İş makinesini kendi taraflarına, gümrük sahasına geçiriyorlar. Arkadaşlarımızla aldığımız bilgiye göre Oristeada\'ya götürüyorlar. Durum bundan ibaret. Ben yanlış anlaşılma zannediyorum. Bir kepçe operatörü ve kepçemiz Yunan gümrük sahasında. Misillime olup olmadığı konusunda inisiyatif kullanma şansı bende değil. Misillemi mi değil mi bilemem. Olay bu şekilde gerçekleşti. Sayın Valimiz girişimlerde bulunuyor. Kendisine bu konuda bilgi verildi. Valimizle birlikte devletimizin bütün kademeleri bilgi sahibi oldu. Kendisi süreci yönetiyor. Karşı taraftanda bu konuyla ilgili henüz bilgi gelmedi\" dedi.



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