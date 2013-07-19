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Dünya

Yunan armatörler, ülkenin ekonomisine ek katkı sağlayacak

Yunanistan'da düşük vergi avantajından yararlanan Yunan armatörler, zor dönemden geçen ülke ekonomisine katkı yapma konusunda hükümetle uzlaşmaya vardı

19 Temmuz 2013 19:49

Yunanistan'ın önde gelen gemi armatörleri gelecek üç yıl içerisinde krizdeki ülke ekonomisine katkı adına milyonlarca euroluk bağış yapma kararı aldı.

hurriyet.com.tr'nin yayımladığı habere göre, Hellenic Armatörler Derneği ile Başbakan Antonis Samaras arasında Perşembe günü imzalanan anlaşmaya göre, bu durum krizdeki ülke ekonomisine yıllık 140 milyon Euro'luk bir ek katkı sağlayacak. Hükümetten yapılan açıklamaya göre 2,769 gemiye sahip 441 ayrı nakliye şirketi bu yıl sonuna kadar gönüllü olarak ekonomiye vereceği destek 75 milyon Euro. Bu rakamın bir yıllık süreçte ise 140 milyonu bulması planlanıyor.

Başbakan Samaras konuya ilişkin" Bugün imzalanan anlaşma kapsamında Yunan bayraklı gemilerin yüzde 90'ı, , yabancı bayraklıların ise yüzde 65'i devlet bütçesine gönüllü olarak yardımda bulunacak." şeklinde konuştu.

Deniz Ticaret Bakanlığı ise " İmzalanan bu anlaşma ile armatörler cemiyeti ulusal ekonomiyi stabil hale getirme amacıyla 3 yıl süreli bir yardım yapacaklarını teyit etmiş oldu." açıklamasında bulundu.

Deniz taşımacışılığında sektör lideri olan Yunan armatörler dünya üzerindeki deniz ticareti filosunun yüzde 15 gibi önemli bir bölümünü oluşturuyor. Ancak aslında Yunan olan bu şirketlerin yalnızca 3'te 1'i Yunan bayrağı altında faaliyet gösteriyor.

 

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