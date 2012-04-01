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Dünya

Yunan armatör Onansis adasına talip olduk

Türk ve Arap işadamlarından oluşan bir holdingin, Yunan armatör Aristotelis Onasis’in Skorpios Adası’nı satın almak istediği haberi Atina’da heyecan yarattı.

01 Nisan 2012 10:45

Türk ve Arap işadamlarından oluşan bir holdingin, Yunanistanlı armatör Aristotelis Onasis’in dillere destan Skorpios Adası’nı satın almak istediği haberi Atina’da heyecan yarattı.

Hürriyet'in aktardığı Fransız  “Le Figaro” gazetesinin haberine göre Türkiye’de bir futbol takımı da olan Türk-Arap ortaklığındaki bir holdingin, Skorpios Adası’nın tek varisi ve Onasis’in torunu Athina’ya 20 gün önce 500 milyon Euro önerdiğini yazdı. Haberde Athina Onasis’in, bakım masraflarının yüksek olmasından dolayı Skorpios Adası’nı satmayı düşündüğü, ancak bu teklifi geri cevirdiği belirtildi.

 

Real Madrid’i satın alır

 

Figaro’nun haberine göre Türk-Arap holdingi “Barcelona ya da Real Madrid takımlarını satın almaya yetecek kadar ikinci bir teklif götürdü”. Athina Onasis de bu ikinci teklifi ciddi şekilde düşünmeye başladı.

 

Vasiyete ihanet mi

 

Ailenin yakın çevresine göre, Aristotelis Onasis Skorpios adasının satılmamasını ve nesilden nesile yasal varislere geçmesini vasiyet etti. Torun Athina Onasis’in ne karar vereceği henüz bilinmiyor.

Aristotelis Onasis, ailenin masraflarını karşılayamaması halinde adayı, kendisinin kurduğu ve devlete devrettiği Olimpik Havayolları çalışanlarına bırakılmasını vasiyet etti. Havayollları geçen yıl özelleştirildiği için devir ihtimali de ortadan kalktı. Athina Onasis bu durumda adayı en fazla 99 yıllığına kiralayabilir.

“Onasis’in adasını Türkler alacak” haberleri üzerine ailenin eski sözcüsü Aleksis Matheakis sözkonusu iddiayı yalanlayarak Athina Onasis’in Skorpios’u satma niyetinde olmadığını söyledi.


 

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YunanistanarmatörOnasisSkorpios AdasıAthina500 milyon Euro

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