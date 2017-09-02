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Dünya

Yunan adasına nüfusu kadar Türk turist geldi

Aynur Tattersall, Lipsi, 1 EYLÜL, (DHA) - Uzun bayram tatili Yunan Adaları’ndaki turizmcilerin yüzünü güldürdü

02 Eylül 2017 13:24

Aynur Tattersall, Lipsi, 1 EYLÜL, (DHA) - Uzun bayram tatili Yunan Adaları’ndaki turizmcilerin yüzünü güldürdü. Türk vatandaşlar Yunanan adalarına adeta akın etti.  Oniki adalar olarak bilinen Dodekanisos adalarında, sadece 600 nüfusu bulunan Lipsi adasına, nüfusu kadar Türk vatandaşı turist olarak geldi. Kurban bayramı tatilini adalarda geçirmek isteyenler adeta adalara akın ettiler.

Lipsi limanında demir atmak için adeta kuyruğa giren Türk bayraklı tekneler adaya bayram havası getirdiler.

Aylar önceden bayram tatilinin uzunluğundan haberdar olan ada halkı Türk gemilerini ve feribotlarla gelen Türk vatandaşlarını karşıladılar.

“TÜRK TURİSTLER ADA EKONOMİSİNE BÜYÜK DESTEK”

Bayramın ilk gününde adaya demir adatan teknelerin yüzde 80’inin Türk bayraklı olduğunu söyleyen Lipsi Belediye Başkanı Fotis Mangos, bu bayram adanın nüfusu kadar Türk vatandaşını adalarına geldiğini ifade ederek “Türk turisleri her yıl dörtgözle bekliyoruz. Dostlarımız, kardeşlerimizi burada ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Türk ziyaretçilerimiz ada ekonomisi için büyük önem taşıyor” dedi.

Adadaki eski bir Osmanlı hapishanesini restorana dönüştüren Türk dostu Manolis Hiras, adaya gelen Türk gemileri limanda karşılayarak, dostlarım dediği Türk vatandaşlarına özel menüler hazırlıyor. Hiras; “Her bayram Türk dostlarımızla birlikte biz de bayram yapıyoruz. Dünya milletleri arasında en fazla para harcayan ve bizim lezzetlerimizden anlayan Türklerdir. Onlar bizim dostumuz ve herzaman adamızın özel misafirleridir” diye konuştu.

1 MİLYON TÜRK TURİST GİTTİ

Geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapan Yunanistan’ın İzmir Başkonsolosu Argyro Papoulia, geçen yıl Türkiye’den ülkelerine 1 milyon civarında turist geldiğini açıklayarak en büyük hedefleri arasında turist sayısını karşılıklı olarak arttırmak olduğunu ifade etmişti.

KENDİ KENDİNE YETEN TEK ADA, HERŞEY ORGANİK

Bayram tatilinde Türklerin en fazla tercih ettiği adalardan biri olan Lipsi Adası Bodrumdan 2.5 saat uzaklıkla, Yelkencilerin gizli cenneti olarak bilenen ada, henüz kitle turizmle bozulmamış sakin küçük bir ada. Güneydoğu Ege’de bulunan adacık gruplarından oluşuyor. Leros adasının kuzeyinde ve Batnaz adasının doğusunda 16 km kare yüzölçümü ve 36 km kıyı şeridiyle sadece 600 kişinin yaşadığı bir ada.

Tarih öncesi dönemlerden günümüze kadar bir yerleşim yeri olan Lipsi adası yüzölçümü itibariyle Yunanistan’da en fazla kiliseye sahip olan ada olarak da biliniyor. Adada  600 kişi yaşıyor olmasına rağmen 52 tane kilise bulunuyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Adadan genel ve detay görüntüler
Lipsi Belediye Başkanı Fotis Mangos ve adaya gelen Türklerle röportaj

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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