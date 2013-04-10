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Dünya

Yunan adası Rus milyardere satıldı

Yunanistan'da Onassis hanedanının tek varisi olan Athina Onasis, Skorpios adasını sattı

10 Nisan 2013 10:36

Yunanistan'da ünlü armatör Aristotelis Onasis'in tek torunu ve mirasçısı Athina Onassis'in Skorpios Adası'nı bir Rus milyardere sattığı belirtildi.
 
Ünlü armatör Aristotelis Onassis'in torunu ve ailenin tek mirasçısı olan Athina Onassis'in, İyon denizinde bulunan Skorpios adasını bir Rus milyardere sattığı açıklandı.

Adanın satışının Cenevre ve Atina'daki iki büyük hukuk bürosu tarafından gerçekleştirildiği öğrenilirken, adanın kime ve ne kadara satıldığı hakkında bilgilere ulaşılamadı.


'Satılması yasak'


Adanın satıldığı iddialarının ardından Yunan medyasında, "Onassis'in ölümünden sonra bile Skorpios Adası'nın satılmasını yasakladığı" öne sürüldü.

Yunan "parapolitika gr" haber sitesinde, ünlü armatör Aristotelis Onasis'in vasiyetnamesinde mirasçılarına adanın yabancılara satılmasını yasakladığı belirtildi.

Sitedeki haberde, Onassis'in vasiyetnamesinde kesin bir dille varislerinin Skorpios Adası'nın geçimini sağlayamayacakları durumda Yunan devletine geri verilmesini belirttiği kaydedildi.

Skorpios Adası'nda bulunan kilisenin mezarlığında Aristotelis Onassis, oğlu Aleksandros ve Athina'nın annesi Hristina'nın mezarları bulunuyor. İzmir doğumlu olan Onassis, 1963 yılında Skorpios Adası'nı 3 milyon drahmiye satın almıştı. Onasis, 1968'de ABD Başkanı John F. Kennedy'nin dul eşi Jackie Kennedy ile de Skorpios Adası'nda evlenmişti.

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