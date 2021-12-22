Yunan adası kıyılarında sığınmacı teknesi battı; Bir kişi yaşamını yitirdi, onlarca kayıp aranıyor

Yunanistan’ın Folegandros adası kıyısında bir sığınmacı teknesinin batması sonucu bir kişinin yaşamını yitirdiği, onlarca kişinin kayıp olduğu belirtildi.

The Guardian’da yer alan habere göre, Yunanistan Sahil Güvenlik’ten yapılan açıklamada arama kurtarma çalışmalarında bir kişinin cesedinin bulunduğu belirtildi. Sahil Güvenlik, Irak’tan geldikleri tahmin edilen 12 kişini kurtarıldığını ve Santorini adasına götürüldüğünü açıkladı.

Kurtarılanlar, bulundukları teknede 32 kişi olduğunu söylerken bir kişi 50 kişi olduklarını söyledi.

Sahil Güvenlik, kurtarma gemileri, helikopterler yardımıyla arama çalışmalarının sürdüğünü söyledi.