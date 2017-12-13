Yunan adalarından Atina’ya göçmen nakli devam ediyor

Io Chokona / Atina, 13 Aralık (DHA) - Yunanistan\'da iki gün önce Midilli Adası\'ndan Atina’ya 267 göçmenin nakledilmesinin ardından bu sabah 183 göçmen daha Pire Limanı’na çıkarıldı.

Adalarda büyük sayıda sığınmacı-göçmenin birikmesinin ada halkı üzerinde yarattığı huzursuzluğu hafifletmek için, sığınmacıların bir kısmının başta Attika olmak üzere ülkenin başka bölgelerine nakledilmesi kararlaştırıldı.

Dün akşam “NisosSamos” isimi bir gemiye bindirilen 183 göçmen bu sabah Pire Limanına çıkarıldı. Sakız Adası\'ndan gelen 26 ve Midilli Adası\'ndan gelen 157 göçmen, otobüslerle Attika’nın değişik bölgelerindeki ağırlama kamplarına nakledilecekler.