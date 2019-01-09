Yunan adalarındaki mülteci kamplarına Oxfam'dan kınama

Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam yayımladığı raporda Ege adalarındaki mülteci kamplarında bulunan yüzlerce korunmasız kişiye yapılan muameleyi kınayarak, sağlık hizmeti ve sıcak suya erişimin olmaması gibi birçok sorun bulunduğunun altını çizdi.

Oxfam'ın raporunda kuruluşun Yunanistan temsilcisi Renata Rendon "Bu tür insanların ihtiyaçlarını tespit ederek sağlamak hem Yunan hükümetinin hem de Avrupalı ortaklarının en temel görevidir" dedi.

Avrupa Konseyi de Kasım ayında Yunanistan'daki on binlerce mültecinin yaşam koşullarının endişe verici durumda olduğunu duyurmuştu. Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Dunja Mijatovic tarafından açıklanan raporda haddinden fazla insanın sığdırıldığı kamplarda sıhhi şartların kötülüğü, polis şiddeti ve kadın ve çocuklara yapılan cinsel saldırılara vurgu yapılmıştı.

Yunanistan Göç Bakanlığı Eylül ayında doğu Ege adalarında bulunan mülteci kamplarının kapasitesinin üzerinde dolu olduğunu açıklamıştı. Bakanlık toplamda 6 bin 338 mülteci ağırlama kapasitesine sahip kamplarda 20 binden fazla mültecinin yaşadığını belirtmişti.

Doğu Ege'de bulunan Midilli, Sakız, Samos (Sisam), Leros (İleryoz), Kos (İstanköy) adasındaki kamplardaki koşullar sığınmacılar arasında gerginliğe neden olurken ada sakinleri arasında da huzursuzluk yarattığı belirtiliyor. Adalardaki mültecilerin AB ülkelerine yaptıkları iltica başvuruları sonuçlanana kadar burada beklemeleri gerekiyor.

dpa, KNA/SSB

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