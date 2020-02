Yunan adalarında insanlık dramı yaşanıyor

Io Chokona / Atina 27 Nisan 2018 (DHA) YUNANİSTAN\'DA Kuzey Ege Adaları\'na çıkan sığınmacı-göçmenlerin büyük bir artış göstermesi, sığınma taleplerine hızla bakılamaması yüzünden, adalar adeta açık hava hapishanelerini andırmaya başladı. Uluslararası Af Örgütü üyesi Dimitra Spathariou \"Cinsel tacize maruz kalan kadınlar, etrafta gezinen tarla fareleri ve buna benzer bir sürü sahneye şahit olduk\" dedi.

Yunan adalarına çıkan sığınmacı-göçmen sayısı artarken, yaşam şartları zorlaşıyor. İlgili makamlar, sığınma talebiyle ilgili muamelelerin daha hızlı ilerlemesini talep ettiler. Mecliste konuşan Kuzey Ege Eyalet Valisi Hristina Kalogirou “Beş bin beş yüz kişi barındırabilecek Kuzey Ege Adaları\'ndaki mülteci kamplarında şu an on üç bin kişi ağırlanmakta. Son 25 günde iki bin beş yüz otuz altı sığınmacı-göçmen çıktı. Geçen sene sayıları altı yüz on civarındaydı. Bugün Midilli\'de sekiz bin doksan beş sığınmacı-göçmen bulunmakta, geçen sene ise bu rakam üç bin elli civarındaydı\" dedi.

Şu an adalarda bulunanların sığınma taleplerine bakılmasının 35 ay sürebileceğini söyleyen Bayan Kalogirou, “Midilli\'de bu işlemlerle görevli 45 kişi var, bunlardan da sadece 18\'i sığınma talepleri ile ilgileniyor. Günde 12 sığınma talebi bakabildiklerini göz önüne alırsak durumun ne kadar zor olduğunu anlayabiliriz. Örnek vereyim, bugün Midilli\'ye 137 göçmen geldi. Yalnız bunların sığınma taleplerinin bakılması iki hafta sürecek. Düşünün, bekleyen binlerce sığınma talebi var\" diye konuştu.

Adalarda hüküm süren kötü yaşam şartlarına değinen Uluslararası Af Örgütü üyesi Dimitra Spathariou “Derme çatma çadırlarda yaşayan aileler, stres ve melankoli içinde kıvranan erkekler, cinsel tacize maruz kalan kadınlar, etrafta gezinen tarla fareleri ve buna benzer bir sürü sahneye şahit olduk. Yerel halk yardım etmek için elinden geleni yapıyor, ama bu yetmiyor. Adalar açık hava hapishanelerine dönüştü\" dedi.

Samos Belediye Başkanı Mihalis Angelopoulos ise “Polis ekipleri yetmiyor. Çift vardiya yapmak zorunda kalıyorlar. Adada 58 yalnız gelen çocuk var. Onların daha güvenilir bir yere nakledilmeleri gerek, artık adalar bu konuda doğru hizmet veremiyor\" açıklaması yaptı.