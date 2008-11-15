Yunan adalarına yatla seks turu

Zengin erkeklere lüks yatlarda seks turları ve özel partiler düzenleyen çetenin 17 üyesi yakalandı. Çetenin pazarladığı yerli-yabancı kadınlar arasında öğretmen, animatör, manken ve doktorlar da bulunuyor.



Bodrum, Marmaris, Antalya ve İzmir’de eşzamanlı düzenlenen "Salıncak" adlı operasyonda, aralarında doktor, animatör, öğretmen ve mankenlerin de bulunduğu yerli-yabancı yaklaşık 80 kadını pazarlayan bir çete çökertildi. Muğla Emniyet Müdürlüğü’nün 43 noktaya yaptığı baskınlarda 5’i yabancı uyruklu kadın olmak üzere toplam 17 kişi gözaltına alındı. Zorla fuhuş yaptırılan çok sayıda kadın hakkında ise sınır dışı edilmek üzere işlem başlatıldı.



Pornolu şantaj



G.A. ve S.S.’nin elebaşılığındaki çetenin, kadınları turistik bölgelerde kiralanan lüks yat ve apartlarda para karşılığı zengin erkeklere pazarladığı öne sürüldü. Çetenin ayrıca, yatlarla Rodos, Kalimnos ve İstanköy adalarına seks turları düzenlediği, bazı turistik beldelerde de kıyafet balosu adı altında fuhuş partileri yaptırdığı iddia edildi. Bazı Rus, Moldova ve Ukraynalı genç kızların ise çete tarafından, otel ve tatil köylerinin tanıtım filmlerinde oynatılmak vaadiyle kandırılıp porno görüntülerinin çekilerek şantaja maruz bırakıldığı kaydedildi.



Emniyetteki sorgularından sonra mahkemeye sevk edilen 17 çete üyesinden 10'u tutuklandı. Aynı zamanda çete üyesi de olan 7 yabancı uyruklu hayat kadınının ise sınır dışı edilmesine karar verildi.



Moldovyalı N.S. adliye çıkışında, "Bu işi yapmaya alıştık, alıştırıldık. Türkiye'de güzel para var, kimse merak etmesin bir yolunu bulup yine geleceğiz. İki yılda kazandığımız para ile hayatımız kurtuldu'' dedi.