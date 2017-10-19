"Yunan adalarına geçmene yardım edeceğiz" demişlerdi; Eylem'i öldürüp yaktılar!

Aydın’ın Didim ilçesinde, yanmış cesedi bulunan 37 yaşındaki Eylem Gülçin Kanık cinayetiyle ilgili polis, 5 kişiyi gözaltına aldı. Zanlıların, değişik suçlardan aranması olduğu öğrenilen Eylem Gülçin Kanık’ı para karşılığı yasa dışı yollardan Yunanistan’a geçirmek için anlaştıkları ve kadının parasını aldıktan sonra yakarak öldürdükleri öğrenildi. Olay yerinde ele geçirilen prezervatif ise tecavüz şüphesini de gündeme getirdi. Bu arada, Eylem Gülçin Kanık’ın, bir televizyon kanalında yayınlanan ve moda üzerine olan yarışma programına katıldığı ortaya çıktı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, olay, 7 Ekim Cumartesi günü, Çamlı Mahallesi Manastır Koyu mevkisinde meydana geldi. Çevredekiler, yerde yatan yanmış bir kadın cesedi gördü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Kimliği belirlenemeyen yanmış ceset, savcının incelemesinin ardından otopsi ve kimlik tespiti için İzmir Adli Tıp Kurumu’nun morguna gönderildi.

Piercing sayesinde kimliği belirlendi

11 gün önce otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu’na götürülen büyük bir kısmı yanmış haldeki cesedin göbeğindeki piercingden yola çıkan ekipler, cesedin 37 yaşındaki Eylem Gülçin Kanık’a ait olduğunu belirledi. Olay yerinde yapılan incelemelerde prezarvatif de ele geçiren ekipler cinayetle birlikte tecavüz şüphesi üzerine de yoğunlaştı. Gülçin Kanık’ın ailesinden de DNA örneği alınacağı belirtildi.

Güvenlik kameraları incelendi

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan cinayet masası ekipleri, cesedin 37 yaşındaki Eylem Gülçin Kanık’a ait olduğunu belirledi. Kadının cep telefonu kayıtlarından, ve olayın yaşandığı tarihten 2 hafta öncesi ve 1 hafta sonrasına ait ilçedeki tüm güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis talihsiz kadının 5 kişilik grup tarafından yakılarak öldürüldüğünü belirledi.

Görüntülerden ve telefon kayıtlarından yola çıkan ekipler kimlikleri belirlenen 5 zanlıdan E.D. ve S.C. isimli iki zanlıyı yakaladı. Adliyeye sevk edilen iki zanlı da tutuklandı. Bu arada çalışmalarına devam eden polis zanlılardan ismi açıklanmayan 2 kişiyi daha yakalarken, diğer zanlının da yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi. Zanlıların, değişik suçlardan aranması olduğu öğrenilen Eylem Gülçin Kanık’ı para karşılığı gayri yasal yollardan Yunanistan’a geçirmek için anlaştıkları ve kadının parasını aldıktan sonra yakarak öldürdükleri öğrenildi.

Didim’de 7 Ekim 2017 Cumartesi günü Çamlık Mahallesinde makilik alanda tuvalet ihtiyacı için duran iki kişi çalılıkların arasından vücudunun büyük kısmı yanmış halde bir ceset görmüş ve olayı polise bildirmişti. Olay sonrası Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ceset üzerindeki incelemenin ardından ceset İzmir Adli Tıp’a kaldırılmış ve emniyet güçleri detaylı çalışma başlatmıştı.

Moda yarışmasına katılmış

Aydın’ın Didim İlçesi’nde öldürüldükten sonra cesedi yakılarak makilik alana atılan 37 yaşındaki Eylem Gülçin Kanık’ın, bir televizyon kanalında yayınlanan ve moda üzerine olan yarışma programına katıldığı ortaya çıktı.