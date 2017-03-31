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Yaşam

Yunan adaları için kapıda vize uygulamasının başlayacağı tarih belli oldu

Yunanistan’ın İzmir Başkonsolosluğu, "kapıda vize" olarak adlandırılan uygulamanın 1 Nisan'da başlayacağını duyurdu

31 Mart 2017 01:41

Yunanistan’ın İzmir Başkonsolosluğu'nun yaptığı açıklamada, "kapıda vize" uygulamasının 1 Nisan itibariyle başlayıp 30 Eylül’de sona ereceğini duyurdu.

Açıklamada şu bilgiler yer aldı:

"Doğu Ege Adaları΄na (Lezvos/Midilli, Hios /Sakız, Samos, Kos, Rodos, Simi ve Kastellorizo) Kapıda Giriş Vizesi Programı, 1 Nisan 2017 tarihinden, 30 Eylül 2017 tarihine kadar geçerli olacaktır. Bu program, vize almak zorunda olup gerekli seyahat belgelerini taşıyan, Türkiye’de kanuni şekilde ikamet eden ve Türkiye’den Yunanistan’a giden kişilere özeldir. Daha önceden incelenmesi gereken şahıslar kategorisine ait olan ülkelerinin vatandaşları, bu uygulama dışında kalırlar. Geçen yıl olduğu gibi, Vizeler Kodunun öngördüğü kurallara uygun bir şekilde uygulanacak olan Vizeler, bir girişli, sadece Yunanistan için kısıtlı alanda geçerliliği olan, en fazla 15 gün süreli olacaklardır. Vize yeni elektronik sistem 'VIS' üzerinden, başvuranların biyometrik verilerinin teslim alınması ve başvuruların elektronik kontrolü akabinde verilecektir."

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