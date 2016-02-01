'Yunan adaları halkına Nobel Barış Ödülü verilsin'



Nobel Barış Ödülü'nün Yunan adalarına verilmesi için internet üzerinden başlatılan imza kampanyasına 600 bine yakın kişi imzasıyla destek verdi. Geçen yılın ocak ayından beri Avrupa'ya ulaşmaya çalışan yaklaşık 900 bin sığınmacı Yunan adalarına geldi.

İmza kampanyasının çağrı metninde, "Yunan adalarının halkının ağır ekonomik krize rağmen Suriyeli sığınmacılara yardım etmek için her şeyi yaptığı ve yapmaya devam ettiği" görüşü dile getirildi. Yunanların özverili tavrının dünya barışı ve istikrara katkıda bulunduğu savunuldu.

Nobel Barış Ödülü için 3 isim gündemde

ABD, İngiltere ve Danimarka'dan bir grup akademisyenin çağrıyı Nobel Barış Ödülü aday adaylığına dönüştürmek için çalışma yaptıkları belirtildi. Yunan haber ajansı ANA, Yunan akademisyenlerin üç isim üzerinde durduğunu bildirdi. Midilli'de yaşayan yaşlı bir kadın ve bir balıkçının yanı sıra ABD'li oyuncu Susan Sarandon'ın da gündemde olduğuna dikkat çekildi. Oscar ödüllü ABD'li aktör Sarandon, sığınmacıların durumuna dikkat çekmek için Midilli'ye gelen ilk ünlü isimdi.

10 binden fazla sığınmacı çocuk kayıp

Sığınmacı krizi Avrupa'nın gündeminden düşmüyor. Avrupa Birliği Polis Teşkilatı (Europol), son iki yıl içerisinde tek başına seyahat eden ve yetkililerde kaydı bulunan 10 binin üzerinde sığınmacı çocuğun ortadan kaybolduğunu duyurdu.