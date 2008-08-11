Yunan "Pavarotti" Türkiye'de

Neo-klasik müziğin en önemli temsilcilerinden ve Pavarotti'nin tahtına en yakın aday olduğu belirtilen Mario Frangoulis, 29 Ağustosta, Bilkent Odeon'da sahne alacak.



Doğu ve batı melodilerinin Frangoulis'in yorumunda buluşacağı konserde sanatçıya, Bilkent Senfoni Orkestrası eşlik edecek, Türkiye'nin başarılı sopranolarından Meyra da konuk sanatçı olacak.



Konserin, Serebral Palsili Çocuklar Derneği (SERÇEV) ve Bilkent Üniversitesi'nin iş birliğiyle GNL Entertainment ve Vokaliz Organizasyon tarafından düzenlendiği ve Limak Ambassadore Otel ile Mesa Hastanesinin sponsor olduğu bildirildi.



Londra-Liberty Stadium'da Elton John'la düeti ses getiren, "Sometimes I Dream" ve "Vincero Perdero" adlı parçalarıyla dünya müzik listelerinde birçok kez birinci olan Frangoulis'in albümü, en çok satanlar arasında yer alıyor. Son albümü "Mario sings Mario-Passione" olan sanatçı, "The Greatest Reward" adlı parçası için de Celine Dion'la düet yaptı.



Sanatçı, 26 Ağustos'ta da İstanbul Kuruçeşme Arena'da hayranlarıyla buluşacak.