Yumurtanızı pırlantalı mı alırsınız yakutlu mu?

Yumurtanızı nasıl alırdınız? diye sorduklarında rafadan değil, pırlantalı ya da yakutlu diye karşılık vereceğiniz bir mağaza burası, üstelik ziyaretçisi de çok fazla.



Koleksiyoncuların gözdesi Faberge yumurtaları bir aydır Prestige mağazalarında satılıyor. Mağazaların sahibi Stella Kant “Ülkemizde tahmin ettiğinizden çok daha fazla Faberge koleksiyoneri var” diyor



Stella Kant Faberge yumurtaların en çok evlilik yıldönümlerinde hediye edildiğini söylüyor.

Faberge ailesinin ve ünlü yumurtalarının öyküsü nedir?



Ben Faberge ürünleri için yarının antikaları diyorum. Çünkü 1800’lü yıllarda ortaya çıkan bu mücevherler ileride paha biçilmez antikalar olacak.



Faberge’in hikayesi 1800’lü yıllarda kuyumcu Faberge ailesinin Fransa’dan Rusya’ya göç etmesiyle başlıyor. Peter Carl Faberge’in tasarladığı mücevherlerin Çar III. Alexander tarafından beğenilmesiyle de aile sarayın mücevheratçısı olarak çalışmaya başlıyor.

Efsanevi yumurtalara gelince; bu yumurtaların ilkini Peter Carl Faberge tasarlamış ve III. Alexander da çok beğenip onu Paskalya sabahı çariçeye hediye etmiş. Bundan sonra tüm çarlar Paskalya sabahlarında annelerine ve eşlerine yakuttan, pırlantadan oluşan bu değerli sürpriz yumurtaları hediye etmeye başlamış.



Ama Faberge sadece mücevher yumurta üreten bir firma değil. Biz mağazalarımızda bu markaya ait tüm yemek takımlarının, kristal takımların, gümüş çatal bıçak takımlarının, aksesuarların ve sınırlı sayıda üretilmiş ürünlerin satışını yapıyoruz.



Ürünlerin ortalama fiyatları nedir?



Yumurtaların fiyat aralığı çok geniş. 150 avrodan 22 bin avroya kadar değişiyor. Özel üretim yumurtaların fiyatı doğal olarak çok yüksek çünkü onlar 1800’lü yıllarda çarlar tarafından eşlerine hediye edilenlerin tıpatıp aynı. Zaten bu özel yumurtaları en çok evlilik yıldönümlerinde satıyoruz. İnanın bana Türkiye’de tahmin edilenden çok daha fazla Faberge koleksiyoneri var.



İmparatorluk Araba



Yumurta Koleksiyonu’ndan Elde oyulmuş malakit, pembe kuvartz ve oniks taşlarından yapılan yumurta iki geyik tarafından çekilen bir arabaya monte edilmiş.Tasarımın madeni kısımları altın kaplama gümüşten.



İmparatorun Rönesans yumurtasıBu yumurta Çar III. Alexander’ın ölümünden önce karısı İmparatoriçe Maria Fedorovna’ya hediye ettiği son yumurtanın aynı.



Katedral yumurtası



Çarların taç giydiği Uspenski Katedrali’nden ilham alınarak yapılmış bu yumurtanın içinden kuvartz İsviçre saati çıkıyor.

