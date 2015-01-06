Böyle yumurta olur mu?

Van'ın Muradiye İlçesi'nde bir tavuğun yumurtladığı vazo şeklindeki yumurta görenleri şaşırttı.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Muradiye İlçesi'ne bağlı Ünseli Mahallesi'nde oturan Feride Altaş, bu sabah saatlerinde kümesten yumurta almaya gidince birisinin vazo şeklinde olduğunu gördü. İlk kez böyle bir durumla karşılaştığını belirten Altaş, şöyle dedi:

"Kümese gittiğimde yumurtalardan birinin farklı olduğunu gördüm. Çok şaşırdım ve yumurtayı eve getirdim. Şimdiye kadar böyle bir yumurta ile karşılaşmamıştım."