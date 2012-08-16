T24 LogoT24 Logo
Sağlık

'Yumurtanın sarısı sigara kadar tehlikeli'

Haftalık tüketilen yumurta sarısında sigaranın yaptığı etkiyi göstererek önemli bir kalp hastalığı olan arterlerin hızla kalınlaşmasını hızlandırdığı bildirildi

16 Ağustos 2012 10:56

Amerika'da Ulusal Kalp Akciğer ve Kan Enstitüsü tarafından yapılan araştırmaya göre yumurta sarısının sigara kadar zararlı olduğu ortaya çıktı.

Atherosclerosis Gazetesi'nde yayınlanan araştırmada, önemli bir kalp hastalığı olan karotid duvar kalınlığı olan hastalara günlük yaşamında ne sıklıkta yumurta yiyorsunuz ve günde kaç tane sigara içiyorsunuz sorusu soruldu. Elde edilen sonuç ise şöyle açıklandı:

 

Sigara içmeyen ve yumurta sarısı yemeyen 40 yıl fazla yaşıyor

 

Sigara içmenin ve yumurta sarısı yemenin aynı oranda karotis duvar kalınlığını arttırdığı gözlemlenmiştir. Sigara içmeyen ve yumurta sarısı tüketmeyen insanların tam tersine 40 yıl sonra az bir artış olduğu ve sonrasında bu artışın sabit kaldığı gözlemlenmiştir. Yumurta tüketimi yüzde 20 olan insanların karoits arter daralması ağır sigara içicilerle aynı olduğu söylenmektedir. Kalp hastalığı için önemli bir risk olduğunu söyleyen bilim insanları, insanların yumurta tüketimine biraz daha dikkat etmesi gerektiğini söyledi.

ETİKETLER

yumurta sarısısigara

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

Saadet Partisi Libya Tezkeresi için kararını açıkladı...

Akşener açıkladı; İyi Parti Libya Tezkeresi'ne 'hayır' oyu verecek...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24