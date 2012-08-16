'Yumurtanın sarısı sigara kadar tehlikeli'

Amerika'da Ulusal Kalp Akciğer ve Kan Enstitüsü tarafından yapılan araştırmaya göre yumurta sarısının sigara kadar zararlı olduğu ortaya çıktı.

Atherosclerosis Gazetesi'nde yayınlanan araştırmada, önemli bir kalp hastalığı olan karotid duvar kalınlığı olan hastalara günlük yaşamında ne sıklıkta yumurta yiyorsunuz ve günde kaç tane sigara içiyorsunuz sorusu soruldu. Elde edilen sonuç ise şöyle açıklandı:

Sigara içmeyen ve yumurta sarısı yemeyen 40 yıl fazla yaşıyor

Sigara içmenin ve yumurta sarısı yemenin aynı oranda karotis duvar kalınlığını arttırdığı gözlemlenmiştir. Sigara içmeyen ve yumurta sarısı tüketmeyen insanların tam tersine 40 yıl sonra az bir artış olduğu ve sonrasında bu artışın sabit kaldığı gözlemlenmiştir. Yumurta tüketimi yüzde 20 olan insanların karoits arter daralması ağır sigara içicilerle aynı olduğu söylenmektedir. Kalp hastalığı için önemli bir risk olduğunu söyleyen bilim insanları, insanların yumurta tüketimine biraz daha dikkat etmesi gerektiğini söyledi.