Yumurtalık tüpleri, 'Da Vinci' ile açıldı

Gerektiğinde astronotların uzayda ameliyat edilmesi için geliştirilen ameliyat robotu ''Da Vinci'' ile 33 yaşındaki bir hastanın ''yumurtalık tüpleri'' açıldı.



Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Klinik Şefi Prof. Dr. Ahmet Göçmen, yaptığı açıklamada, 6 yıl önce tüplerini bağlatan 33 yaşındaki hastanın, tekrar bebek sahibi olmak isteğiyle kendilerine başvurduğunu bildirdi.



Göçmen, bunun üzerine hastanın tüplerinin ''Da Vinci'' robotu ile açılmasına karar verildiğini dile getirerek, tüp açma ameliyatlarının normalde karın bölgesinin en az 30-40 santimetre açılarak mikro cerrahi ile yapıldığını belirtti.



Prof. Dr. Göçmen, ''Da Vinci'' ile hastanın karnını açmadan birer santimetrelik 4 kesi ile ameliyatı gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, ameliyattan 6 saat sonra hastanın ayağa kalktığını ifade etti.



Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 6 aydır bu teknolojinin kullanıldığını belirten Göçmen, ''Daha önce gerek laporoskopi, gerekse açık cerrahi ile çok sayıda yaptığımız tüp açma işlemi, Türkiye'de ilk kez 'Da Vinci' ile yapıldı'' diye konuştu.



Prof. Dr. Göçmen, ayrıca rahim alınması, miyomların çıkarılması, rahim ağzı ve rahim kanserlerinin ameliyatları, rahim sarkmaları gibi rahatsızlıkların giderilmesinde de robotun kullanıldığını bildirdi.



(AA)

