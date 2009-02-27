Yumurtalık kisti diyabeti tetikleyebilir

Uzmanlar, yumurtalık kistlerinin şeker hastalığını tetikleyebileceğini belirtiyorlar.



Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Cem Fıçıcıoğlu, polikistik over (çok sayıda kist içeren yumurtalık) hastalığının sadece yumurtlamayı etkilemediğini belirterek 'Hastalık rahim kanseri riski, kalp krizi, alzheimer gibi damarsal problemlere bağlı rahatsızlıklarla şeker hastalığını tetikleyebiliyor. Tedavide ilacın yanı sıra diyet ve egzersiz de olmalı' dedi.

