T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Yumurtalık kisti diyabeti tetikleyebilir

Uzmanlar, yumurtalık kistlerinin şeker hastalığını tetikleyebileceğini belirtiyorlar.

27 Şubat 2009 02:00

Uzmanlar, yumurtalık kistlerinin şeker hastalığını tetikleyebileceğini belirtiyorlar.

Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Cem Fıçıcıoğlu, polikistik over (çok sayıda kist içeren yumurtalık) hastalığının sadece yumurtlamayı etkilemediğini belirterek 'Hastalık rahim kanseri riski, kalp krizi, alzheimer gibi damarsal problemlere bağlı rahatsızlıklarla şeker hastalığını tetikleyebiliyor. Tedavide ilacın yanı sıra diyet ve egzersiz de olmalı' dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24