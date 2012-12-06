Yumurtalık kisti ameliyatlarına dikkat!

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yılmaz Şahin, gerekmediği halde yumurtalıklarındaki kistten dolayı ameliyat edilen kadınların, çocuk sahibi olamama tehlikesiyle karşı karşıya kaldıklarını söyledi. Prof. Dr. Şahin, yapılan bu yanlış ameliyatlardan kaynaklı tüp bebek merkezlerinin anne olamayan kadınlarla dolu olduğunu vurguladı.

Kasıklarındaki ağrı şikayeti ile hastanelere başvuran kadın hastaların büyük çoğunluğunun, yumurtalığında kist olduğu söylenerek ameliyat edildiğini belirten Prof. Dr. Şahin "Yumurtalıklardaki kistler genel itibariyle kendiliğinden geçebilecek basit kistler olmasına rağmen hastalar ameliyat edilerek yumurtalıklarına zarar veriliyor" dedi.

Şahin, "Gerekmediği halde yumurtalıklarındaki kistten dolayı ameliyat edilen kadınlar, çocuk sahibi olamama tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor. Bu hastalarda ameliyat sırasında yumurtaların birisi alınıyor veya diğerine de zarar veriliyor. Bu durum da, yumurta sayısının azalmasına ve çocuk sahibi olamama riskine neden oluyor. Tüp bebek merkezleri yumurtalıkları alındığı veya zarar gördüğü için çocuk sahibi olamayan hastalarla dolu. Çünkü yumurta sayısı azalmış veya zarar görmüş kadınlar, normal yolla çocuk sahibi olamadıkları için son çare tüp bebek merkezlerine geliyor. Bu hastalarda tüp bebek tedavisi de çoğu zaman olumsuz sonuçlanıyor ve çiftler ömür boyu çocuk sahibi olamıyor" diye konuştu.

'Tüp bebek tedavisi olumsuz sonuç veriyor'

Ameliyatta kistle birlikte yumurtalıkları tamamen alınan veya zarar gören kadınların, bu durumu ancak çocuk sahibi olamadıkları zaman öğrenebildiklerine dikkati çeken Prof. Dr. Şahin, “Kasık ağrısı şikayeti ile hastaneye giden genç kızlar, 'yumurtalığında kist var ameliyat edelim, ameliyat olmazsan kist patlar, karnında saatli bomba taşıyorsun' denilerek korkutuluyor. Hastalar yumurtalığının zarar göreceğini ve bundan dolayı evlenince çocuk sahibi olamama riskiyle karşı karşıya kalabileceğini bilemiyor veya o yaşlarda düşünemiyor. Korktukları için ameliyat oluyorlar. Ailelerde hastanın ilerde zarar görebileceğini hesap etmeden ameliyatı onaylıyor. Ancak genç kızlar evlenip çocuk sahibi olamayıp son çare tüp bebek merkezlerine başvurunca ultrasonografi ile yumurtalıklara bakılıyor ve gerçek anlaşılıyor. Hastanın yumurtalığı alındığı veya yumurta sayısı çok azaldığı için tüp bebek tedavisi de olumsuzlukla sonuçlanıyor. Bu şekilde çok sayıda hastamız var.”

Ameliyat edilen hastaların patolojik tetkiklerine baktıklarında ameliyatı gerektirmeyecek basit kistler olduğunu görebildiklerini ifade eden Prof. Dr. Şahin, 'gelişigüzel' yumurtalık ameliyatı yapılmış ve yumurta sayısı azalmış çok sayıda hasta olduğunu ve bu sayının her geçen gün giderek arttığını söyledi.