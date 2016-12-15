Yumurtalığı 9 yaşındayken dondurulan kadın anne oldu

Londra'da genç bir kadın, 9 yaşındayken yumurtalığına ait dokuların dondurulması sayesinde anne oldu. 24 yaşındaki Moaza Al Matrooshi'nin ergenliğinin başında yumurtalığı dondurulduktan sonra doğum yapan ilk kadın olduğu düşünülüyor.

Dubaili Moaza Al Matrooshi, kalıtsal bir kan hastalığı olan beta talasemi (Akdeniz anemisi) ile dünyaya geldi.

Erkek kardeşinden kemik iliği nakli yapılmadan önce kemoterapi görmesi gerekti. Ancak bu tedavinin yumurtalığına zarar vereceği düşünülüyordu.

Bu yüzden tedaviye başlamadan önce 9 yaşındayken sağ yumurtalığı İngiltere'nin Leeds kentinde yapılan bir operasyonla alındı. Dokusu donduruldu.

Yumurtalık dokusunun parçaları gerçekleştirilen kimyasal işlemlerin ardından 196 santigrat derecenin altında donduruldu, likit nitrojen içinde muhafaza edildi.

Geçen yıl Danimarka'da cerrahlar yumurtalık dokusundan alınan beş parçayı Matrooshi'ye nakletti.

Menopoz sürecine giren Matrooshi'nin hormon seviyeleri naklin ardından normale döndü ve doğurganlığı geri geldi.

Çocuk sahibi olma şansını yüksek tutmak için eşi Ahmed ile tüp bebek tedavisine başladılar. Bu yılın başında iki embriyo Matrooshi'ye transfer edildi.

BBC'ye konuşan Matrooshi, doğumu 'bir mucize' olarak tanımlıyor ve ekliyor:

"Sağlıklı bir bebek için çok uzun zamandır bekliyorduk."

Doktorları ise bu doğumun diğer kadınlar için sağlayacağı umut adına çok mutlu.

Jinekologu Sara Matthews, "Bu ileriye yönelik büyük bir adım. Yumurtalık dokusu transferinin daha büyük kadınlar için işe yaradığını biliyorduk. Ancak hiçbir zaman bir çocuktan doku alıp dondurabileceğimizi ve tekrar işlemesini sağlayabileceğimizi bilmiyorduk" diyor.

Doktorlar, kanser ya da kan ve bağışıklık sistemi ile ilgili olarak gördükleri tedaviler yüzünden anne olma ihtimali ortadan kalkabilecek kız çocukları ve genç kadınlar için bu tedavinin büyük bir umut anlamına geldiğini vurguluyor.

Matrooshi ise özellikle bir çocuk sahibi olabilmesi için yumurtalığının dondurulması fikrini veren annesine teşekkür ediyor.

Matrooshi, hala bir embriyosunun muhafaza edildiğini ve dondurulan iki adet yumurtalık dokusu olduğunu hatırlatarak tekrar anne olmak istediğini söylüyor.