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Politika

YUMURTALI PROTESTOYA DAVET ETTİ ISPARTA (A.A)

13 Aralık 2010 16:22

-YUMURTALI PROTESTOYA DAVET ETTİ ISPARTA (A.A) - 13.12.2010 - CHP Gençlik Kolları Isparta İl Başkanı Anıl Görkem Doğan, şiddeti kınayan, düşünmek isteyen, hayatı sorgulayan herkesi yumurtalı protestoya davet etti.  Doğan, düzenlediği basın toplantısında, düşünmeyen, sorgulamayan ve muhalefet etmeyen bir genç modeli yaratılmak istendiğini savundu. Tek tip gençlik modeli ile ülke geleceğinin tehdit altında olacağını belirten Doğan, aydınlık Türkiye için sorgulayan bir milletin olması gerektiğini ifade etti. Bugün hakkını arayan insanların susturulmaya çalışıldığını öne süren Doğan, en tipik örneğinin ise yumurtalı protestolarda yaşandığını aktardı. Düşüncelerini paylaşmak isteyen ve bu nedenle yumurtalı protestoya başvuran gençlerin şiddetle karşı karşıya kaldığını söyleyen Doğan, ''Şiddeti kınayan, düşünmek isteyen, hayatı sorgulayan herkesi her yerde yumurtalı protestoya davet ediyoruz. Her gün protesto için bir yumurta.'' dedi.

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