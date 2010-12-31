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Yaşam

''YUMURTALI PROTESTONUN'' RAPORU YÖK'TE ANKARA (A.A)

31 Aralık 2010 16:59

-''YUMURTALI PROTESTONUN'' RAPORU YÖK'TE  ANKARA (A.A) - 31.12.2010 - Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde (SBF) öğrencilerin protesto eylemine ilişkin üniversite yönetimince yapılan inceleme tamamlandı. YÖK'e sunulan inceleme raporunda, yaşanan olaylarla ilgili ''fakülte yönetiminin ihmalinin görülmediğinin tespit edildiği'' belirtildi. Ankara Üniversitesi SBF'de TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Süheyl Batum'a yönelik protesto eylemi üzerine, YÖK tarafından üniversiteye gönderilen yazıda, konuya ilişkin inceleme yapılması talimatı verilmişti. Üniversitenin fakültede yaptığı inceleme tamamlanarak YÖK'e sunuldu. İnceleme raporunda, yaşanan olaylarla ilgili ''fakülte yönetiminin ihmalinin görülmediğinin tespit edildiği'' belirtildi. Raporla birlikte, inceleme süresince Emniyet ile yapılan yazışmalar da ek olarak sunuldu.

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