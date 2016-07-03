Yumurtadan ‘kuyruk’ çıktı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Nermin Dalkılıç beslediği tavukların yumurtalarından birinin ’kuyruklu’ olduğunu söyledi. Yumurtayı inceleyen veteriner, bunun kabukta kalsiyum birikiminden kaynaklanan anomali olduğunu belirtti.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Alaşehir’in Beşeylül Mahallesi’ndeki evindeki kümeste 5 yıldır tavuk besleyen Nermin Dalkılıç, kümesten topladığı yumurtalardan birinde ’kuyruk’ gibi bir çıkıntı olduğunu gördü. Dalkılıç, böyle bir durumla ilk kez karşılaştığını belirterek durumu komşularıyla paylaştı.

Yumurtayı inceleyen veteriner hekim Ümit Sönmez, bunun şekil bozukluğu anomalisinden kaynaklandığını söyledi. Sönmez, "Yumurta kabuğu oluşumunu tamamlayamamıştır. Kesinlikle yiyeceklerden kaynaklanan veya sağlık açısından olumsuz bir durum değildir.

Yumurta kabuğu zaten kalsiyumdan oluşur, bu da bir nevi kalsiyum birikintisidir. Tehlikeli değildir, güvenle tüketilebilir" dedi.