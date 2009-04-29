Yumurtadaki Allah yazısı

Van'da üzerinde Arapça harflerle 'Allah' ve 'Muhammed' yazan yumurta görenlerin ilgi odağı oldu.





Seyrantepe Mahallesi'nde ikamet eden ve Bahçivan Mahallesi'nde esnaflık yapan Yakup Özoral isimli vatandaş, yemek hazırlığı yapan eşinin çocuğunu kümese göndererek yumurta almasını istediğini söyledi. Çocuğunun, kümesten aldığı yumurtaların arasında değişik olanı görünce kendisine getirdiğini anlatan Özoral, "Ben de yumurtaya bakınca üzerinde Arapça Allah ve Muhammed yazısını görünce kırmaktan vazgeçtim. Daha sonra yumurtayı bir hocaya götürdüm o da baktı ve yazılar teyit etti. Ben de yumurtayı iş yerime getirerek gelen müşterilere gösteriyorum. Görsünler ve ibret alsınlar" dedi.



Özoral, yumurtayı şeffaf bir kutunun içine koyup gelen müşterilere gösterdikten sonra masasının çekmecesinde muhafaza ediyor.

