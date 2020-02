Yumurta ve tavuk eti üretimi arttı

Oktay ENSARİ/KAYSERİ, (DHA)- TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı Temmuz ayı kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini açıkladı. Buna göre Temmuz ayında kesilen tavuk sayısı bir önceki aya göre 9,7 artarken, hindi sayısı ise 10,4 artış gösterdi. Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUMBİR) Başkanı İbrahim Afyon, son günlerdeki şarbon söylentileri nedeniyle vatandaşların beyaz ete rağbet gösterdiğini söyledi.

TÜİK verilerine göre tavuk yumurtası üretimi Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 4,4, 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 0,8 arttı. Kesilen tavuk sayısı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 9,7, hindi sayısı ise yüzde 10,4 artış gösterdi. Türkiye Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUMBİR) Başkanı ve Kayserili yumurta üreticisi İbrahim Afyon, yumurta üretimindeki artışı, kümeslerdeki tavuk sayısını artırmasına bağladı. Afyon, \"Kümes hayvan sayısının artmasıyla birlikte temmuz ve onu izleyen aylarda yumurta üretiminde yüzde 3\'lük bir artış oldu. Mevsimsel ve okulların da açılmasıyla birlikte yumurta üretiminde elbette önümüzdeki günlerde de artışlar bekliyoruz\'\' dedi.

​KOLİSİ 20 TL\'DEN FAZLA YUMURTAYI VATANDAŞ ALMASIN

YUMBİR Başkanı İbrahim Afyon, parekende yumurta satışlarında adet olarak 65 kuruş, koli olarak 20 TL\'nin üzerindeki fiyatları vatandaşların sorgulamalarını, almamalarını ve şikayette bulunmalarını istedi. İbrahim Afyon \"Yumurtada bugünlerde bakkal ve marketlerde 1 koli yumurtanın parakende olarak 18-20 TL arasında satılması normaldir. Bu fiyatların üzerindeki satışları vatandaşlar sorgulamalı ve almamalıdır\'\' diye konuştu.

ŞARBON SÖYLENTİLERİ BEYAZ ET SATIŞINI ARTIRDI

İbrahim Afyon, son zamanlarda ortaya çıkan şarbon hastalığı ve bunun sosyal medyada abartılı olarak sunulmasının da beyaz et satışını ve sezonun açılması nedeniyle balık satışlarını artırdığına da dikkati çekti. Afyon, \'\'Yetkililerin şarbon konusundaki tüm açıklamalarına karşın, tedirginlik duyan ve kırmızı etten bir süreliğine kaçınanlar ister istemez hayvansal protein olarak beyaz et ve balığa yönlendi. Kırmızı etten kaçınanlar ister istemez öncelikle beyaz et satın alıyor\" dedi.

