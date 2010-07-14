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Yaşam

Yumurta-tavuk gizemi çözüldü

Yumurta mı tavuktan, tavuk mu yumurtadan çıktı? Yüzyıllarca felsefi ve bilimsel gizemin doruk noktası oldu. Ama artık öyle değil.

14 Temmuz 2010 03:00

T24- Bilim adamları “Tavuk mu yumurtadan, yoksa yumurta mı tavuktan çıktı?” bilmecesini çözdüklerini açıkladılar.


Bilimadamlarına göre yumurta tavuktan çıkmış. Araştırmacılar yumurta kabuğunun sadece
tavukların yumurtalıklarındaki proteinden yapılabileceğini belirlediler.


Böyle olunca, bir yumurta ancak bir tavuğun içinden çıktığı sürece var olabiliyor.


Ovokledidin-17 ya da OC-17 adı verilen protein kabuğun oluşmasını hızlandırmada katalizör görevi görüyor.


Yumurtanın içinde civciv oluşurken, yumurtanın sarısı ve etrafındaki koruycu sıvıyı barındırmada başlıca görev sert kabuk tanakasına düşüyor.


İngiltere’nin Sheffield ve Warwick üniversitleri bilim adamları bir yumurtanın oluşumunu yakından izleyebilmek için süper bir bilgisayar kullandılar.


HECToR adınaki bilgisayar OC-17 proteininin kabuğun oluşumunu başlatmada kritik bir rol oynadığını belirledi.


Bu keşif “Yumurta kabuğu proteininin kristal çekirdeği üzerindeki yapısal kontrolü” (Structural Control Of Crystal Nuclei By An Eggshell Protein) başlıklı bir raporda yayımlandı.

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