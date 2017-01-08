Yumurta şirketinden Greenpeace'in 'Yutmayız' kampanyasına dava

Greenpeace'in 4 aktivisti, tavuk sektöründeki şirketleri, sağlıklı üretim için harekete geçmeye çağırdıkları 'Yutmayız' kampanyası nedeniyle yargılanıyor. Keskinoğlu, firmasının itibarı zedelendiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştu. Aktivistler hakkında, "haksız rekabet fiilini işlemek" suçundan, iki yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Aktivistler, 26 Ocak Perşembe günü yargıç karşısına çıkacak.

"Marka değerim..."

Greenpeace, endüstriyel tavuk üretiminin insanların sağlığına ve çevreye olan olumsuz etkileri hakkında “Dünyayı Tüketmek” raporunu Mayıs 2016’da yayınlayarak bir kampanya başlattı. Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği’nin (BESD-BİR) yönetim kurulundaki temsilcilerini, sağlık için harekete geçmeye çağırdı. www.yutmayiz.org’da, bu şirketlerin logoları ve isimleri de kullanıldı. Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberine göre, Keskinoğlu’nun da içinde bulunduğu 4 şirket, Greenpeace’e, sitenin kapatılması için bir ihtarname gönderdi. Keskinoğlu, ayrıca, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Şirket, kampanyanın, marka değerini ve ticari itibarını zedelediğini iddia etti. Greenpeace’nin raporundaki tespitlerin somut dayanağının olmadığını savundu.

"Amaç rekabet değil"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, aktivistler Melda Elif Keskin, Aykut Uluer, Ayyüce Özdemir ve Ece Ünver hakkında soruşturma başlattı. Aktivistler, savcılıkta verdikleri ifadede, toplumda farkındalık yaratmayı amaçladıklarını, kampanyanın, şirketlere, insanların sağlığını merkeze alan üretim biçimlerini benimseme çağrısı olduğunu anlattılar. Amaçlarının, rekabet yapmak olmadığını vurgulayarak "Müşteki ile aynı alanda çalışmıyoruz. Haksız rekabet suçu söz konusu olamaz. Kampanyanın güncel halinde Keskinoğlu’nun logosu yok" dediler. Soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede, Keskinoğlu’nun çevreye ve hayvanlara zarar verdiğine dair herhangi bir yargı kararının ya da tespitin gösterilemediği ifade edildi.